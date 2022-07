VID aptur taksometru jomas naudas atmazgātājus; 'arestē' 62 auto

2022. gada jūnijā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbinieki apturēja noziedzīga grupējuma darbību, kurš nodarbojās ar PVN izkrāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, nodarot valsts budžetam vairāk nekā 600 000 eiro zaudējumus, portālu "Delfi" informēja VID.

VID secinājis, ka noziedzīgais grupējums īstenoja nodokļu izkrāpšanas shēmu un tā tika realizēta taksometru pakalpojumu jomā.

Veicot virkni operatīvo un izmeklēšanas darbību, noskaidrots, ka shēmā iesaistītie uzņēmumi no 2020.gada līdz 2022.gadam izvairījās no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā 600 000 eiro apmērā.

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki veica procesuālās darbības Rīgā, Jūrmalā, Ādažos un Ropažu, Salaspils un Olaines novadā, tajā skaitā, 18 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos, juridiskajās adresēs un automobiļos.

Kratīšanu laikā atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi, tostarp skaidra nauda 8 520 eiro apmērā, mobilie tālruņi, datori, zīmogi, datu nesēji, trešo personu ID kartes un grāmatvedības dokumenti, kas tiks analizēti turpmākajā kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas gaitā.

Mantisko jautājumu nodrošināšanai uzlikti aresti 62 automobiļiem.

Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām VID Nodokļu un muitas policijā ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218. panta otrajā daļā un 195. panta trešajā daļā paredzētajām noziedzīgo nodarījumu pazīmēm.

Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

Savukārt par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem četras personas tika aizturētas; tām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā, atgādina VID.