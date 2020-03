VID jūras konteinerā Rīgas brīvostā uziet 20 miljonus kontrabandas cigarešu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas martā, veicot muitas kontroli Rīgas brīvostā, jūras konteinerā uzgājušas 19 990 259 cigaretes bez akcīzes markām, informēja VID.

VID skaidro, ka martā Rīgas Brīvostas teritorijā aizturēti divi jūras konteineri no Tunisijas. To muitas kontroles laikā atklātas 19 990 259 cigaretes "Corsair" bez akcīzes markām. Līdz ar to VID izdevies novērst valstij iespējamos zaudējumus aptuveni divu miljonu eiro apmērā.

Administratīvās pārkāpuma lietas ietvaros noskaidrots, ka Rīgas brīvostas uzņēmumu teritorijā notikuši vairāki darījumi ar muitošanai pakļautām precēm – cigaretēm bez akcīzes markām.

Izņemtās cigaretes nodotas glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai.

Par konstatēto sākta Administratīvā pārkāpuma lietvedība par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 201.13 pantā un 201.12 pantā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem.

Par nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšanu muitas iestādei. Par to uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām — 8500 eiro, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.

Savukārt par kontrabandu jeb muitošanai pakļauto preču ievešanu Latvijas muitas teritorijā vai izvešanu no tās, apejot muitas kontroli vai noslēpjot šīs preces vai citas vērtības no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 7000 eiro, konfiscējot šīs preces vai citas vērtības un to pārvietošanai izmantoto transportlīdzekli vai bez konfiskācijas.