VID liedz nelikumīgi ievest Latvijā 350 000 cigarešu

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51215093 [REQUEST_URI] => /news/national/criminal/vid-liedz-nelikumigi-ievest-latvija-350-000-cigaresu.d?id=51215093 [REDIRECT_URI] => /news/national/criminal/article.php?id=51215093 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/national/criminal/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/national/criminal/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.87 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 87.110.211.112 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36 [HTTP_COOKIE] => c18=szh1t [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1136559308 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 87.110.211.112, 10.1.0.111 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/national/criminal/article.php [REQUEST_TIME] => 1561135420 )