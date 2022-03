VID lūdz sākt kriminālvajāšanu par aplokšņu algu izmaksu būvniecības uzņēmumā

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2022. martā Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret vienu personu par būvniecības nozares uzņēmumā veiktu grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksu ievērojamā apmērā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, portālu "Delfi" informēja VID.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka kāda persona, būdama valdes loceklis uzņēmumā, kas nodarbojās būvniecību, laika posmā no 2018. gada jūnija līdz decembrim darbiniekiem izmaksāja grāmatvedības uzskaitē neuzrādītu darba samaksu vairāk nekā 11 812 eiro apmērā.

Tāpat persona laika periodā no 2018. gada augusta līdz 2019. gada februārim izvairījās no uzņēmumu nodokļu nomaksas 229 157 eiro apmērā.

Kriminālprocess 2022. gada martā nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc Krimināllikuma 217.1 pantā un 218. panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm.

Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pret vienu personu.

Krimināllikuma 217.1 pants kā sodu paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz trim gadiem.

Savukārt par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, Krimināllikuma 218. panta otrā daļa paredz sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Valsts ieņēmumu dienests aicina iedzīvotājus ziņot par gadījumiem, kad tiek izmaksātas "aplokšņu" algas, zvanot uz VID bezmaksas anonīmo uzticības tālruni +371 80009070 vai rakstot uz e-pasta adresi parkapumi@vid.gov.lv.

VID aicina iedzīvotājus apzināties, ka "aplokšņu" algu gadījumā par viņiem netiek veiktas sociālās iemaksas un tas negatīvi ietekmē viņu iespējas nākotnē saņemt vecuma pensiju, kā arī citus valstī noteiktos sociālos pakalpojumus.