VID no 'Tokyo City' jaunajiem pārvaldītājiem mēģinās piedzīt 9 miljonus eiro

Šogad vasarā likvidēti uzņēmumi, ar kuriem iepriekš tika pārvaldīts "Tokyo City" ēstuvju tīkls, un to vietā dibināti jauni pārvaldītāji, no kuriem Valsts ieņēmumu dienests (VID) iecerējis piedzīt deviņus miljonus eiro "Tokyo City" sarēķinātās kopējās neiemaksātās sociālās iemaksas par laika periodu no 2016. gada vidus līdz 2017. gada beigām, vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Aizliegtais paņēmiens".

Raidījums ziņoja, ka šogad vasarā likvidēti uzņēmumi, ar kuriem iepriekš tika pārvaldīts "Tokyo City" ēstuvju tīkls, tostarp SIA "Resto Court", SIA "Restograd" un SIA "Stollons", kamēr paši restorāni turpina darbību. Likvidēto uzņēmumu vietā nākuši divi citi – SIA "Tokyo City" un SIA "TC-11". To apliecinot "Aizliegtā paņēmiena" iegūtie maksājuma čeki.

Mainījušies arī "Tokyo City" pārvaldītāju valdes locekļi un uzņēmumu īpašnieki. Saskaņā ar "Aizliegtā paņēmiena" sniegto informāciju, iepriekš viens no galvenajiem līdzīpašniekiem bija Krievijas uzņēmējs Sergejs Simarjovs, kurš bija arī pirmajā "Tokyo City" ēstuves atklāšanā, bet pašlaik – Aleksejs Sļuzovs, kurš arī norādīts kā patiesā labuma guvējs. Iepriekš "Tokyo City" tīkla izpētē secināts, ka Sļuzovs toreiz bija viens no Sanktpēterburgā esošo "Tokyo City" vairāku filiāļu līdzīpašniekiem, bet tagad viņš kļuvis par Latvijas ēstuvju saimnieku.

Līdzās sāktajam kriminālprocesam, kurā abām apsūdzētajām restorānu direktorēm par aplokšņu algu maksāšanu piespriests naudas sods, VID trim bijušajiem "Tokyo City" pārvaldītājiem ir sarēķinājis kopumā deviņu miljonu eiro neiemaksātās sociālās iemaksas laikā no 2016.gada vidus līdz 2017.gada beigām. Tostarp 600 000 eiro ir aplēstā pamatsumma, kurai klāt ir soda naudas, kas sociālajām iemaksām ir 300% apmērā, kā arī kavējuma naudas. Kriminālprocesā šī summa netika iekļauta, jo tās ir tikai aplēses, un liecību par to īsti nav, skaidroja raidījums.

Saprotot, ka uzņēmumi ir "samainīti", VID paudis gatavību cīnīties, lai parādu atgūtu. "Šāda prakse uzņēmumiem ir, līdzko rodas situācija, ka uzņēmuma vadība saprot, ka ir problēmas vai būs problēmas. Tad nu tālākais risinājums, visticamāk, notiks tieši šādā veidā, ka attiecīgais uzņēmums savu darbību pārtrauks un tiks veidots jauns uzņēmums. Dažkārt pat būtībā nemainās strādājošo sastāvs. Būtībā nomainās tikai amatpersona. Uzņēmums ar citu nosaukumu zem konkrētā zīmola arī savu darbību turpina," atzīst VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš.

Sodu nav saņēmuši arī uzņēmumi, kuru interesēs tad tika maksātas aplokšņu algas. Sods nav piemērots Dmitrijam Tribuncovam, kurš visos trijos "Tokoy City" uzņēmumos tobrīd bija valdes loceklis, jo VID izmeklēšanā neieguva pietiekamu pierādījumu bāzi, lai varētu viņu saukt pie atbildības. Saukšanu pie atbildības apgrūtināja arī tas, ka nepastāv kriminālprocesuāli līdzekļi, lai ierobežotu juridiskās personas tiesības likvidēt uzņēmumu pirms soda piemērošanas kādā lietā, skaidroja "Aizliegtais paņēmiens".

VID plāno vērsties tiesā un pierādīt, ka veco "Tokyo City" uzņēmumu parādi jāuzņemas jaunajiem uzņēmumiem, kas to pārvalda. "Domāju, ka šis būs pirmais gadījums, kad mēs mēģināsim arī, kā saprotu, vērsties pret jaunajiem īpašniekiem un amatpersonām," pauda Podiņš, skaidrojot, ka tādējādi plānots rast iespēju uzrēķinātās summas piedzīt.

Uz LTV jautājumiem uzņēmuma "Tokyo City" uzņēmumu vadība neatbildēja. Taču "Tokyo City" prokūriste Gaļina Gulbe pauda, ka par deviņu miljonu eiro uzrēķinu dzird pirmo reizi.

Jau ziņots, ka saistībā ar aplokšņu algu maksāšanu šogad augustā divu "Tokyo City" restorāna filiāļu direktorēm Dacei Gaspažiņai-Koreckai un Gunai Rožickai piemēroti 4300 eiro sodi un atņemtas tiesības divus gadus nodarboties ar komercdarbību. Tāpat viņām abām kopā bija jāsamaksā 21 000 eiro, kas viņu veiktajos aplokšņu darījumos bija fiksēts kā nenomaksātā nodokļa daļa un par ko savas liecības bija snieguši uzņēmuma darbinieki.

Jau vēstīts, ka VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde šī gada martā lūdza sākt kriminālvajāšanu par aplokšņu algu izmaksu sabiedrībā pazīstamos ēdināšanas uzņēmumos, informēja VID.

Uz jautājumu, vai konkrētais uzņēmums ir "Tokyo City", VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē to ne apstiprināja, ne noliedza. Atsaucoties uz likumu, VID norādīja, ka nevar sniegt informāciju par konkrētiem nodokļu maksātājiem un/vai konkrētiem kriminālprocesiem.

Nodokļu un muitas policijas pārvalde Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret divām personām par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos veiktu grāmatvedības uzskaitē neuzrādītu algu izmaksu, nenomaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tādējādi nodarot kaitējumu valsts budžetam.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka ēdināšanas uzņēmumi saimnieciskās darbības laikā no 2017. gada aprīļa līdz 2017. gada decembrim grāmatvedības reģistros nav uzskaitījuši darba algas un ir neoficiāli izmaksājuši neuzskaitīto un neaprēķināto darba algu skaidrā naudā 26 uzņēmumos reģistrētajiem darbiniekiem.

Tāpat noskaidrots, ka šie uzņēmumi nodokļu administrācijai sniedza nepatiesu informāciju saturošus dokumentus par darba algām.

Tādējādi, nenomaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, valsts budžetam tika nodarīts kaitējums vairāk nekā 20 000 eiro apmērā.