VID pēta izvairīšanos no nodokļiem Jēkabpils pašvaldības deputātam piederošā būvfirmā (plkst. 17.13)

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šā gada februārī sāka kriminālprocesu par būvniecības nozares uzņēmumā veiktu grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā.

Uzņēmuma amatpersona ir pilsētas domes deputāts, kura uzņēmums vairāku gadu garumā regulāri piedalījās un uzvarēja pašvaldību rīkotajos iepirkumos, portālu "Delfi" informēja VID Sabiedrisko attiecību daļā.

Uzņēmuma amatpersona ir Jēkabpils pilsētas domes deputāts Andrejs Gavrilovs (S), kura uzņēmums vairāku gadu garumā regulāri piedalījās un uzvarēja pašvaldību rīkotajos iepirkumos, liecina LTV rīcībā esošā informācija.

TV3, atsaucoties uz viņu rīcībā esošo neoficiālo informāciju, vēsta, ka kriminālprocess sākts saistībā ar SIA "Erbauer group" darbībām.

"Lursoft" dati liecina, ka uzņēmums dibināts 2014. gadā un kā darbības veidus tas norādījis dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību un specializētos būvdarbus. 2019. gadā tas apgrozīja 5,49 miljonus eiro un gadu noslēdza ar 571 523 eiro peļņu. Dati par 2020. gadu "Lursoft" vēl nav pieejami.

2019. gadā uzņēmums nodarbināja 67 darbiniekus.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2021. gada maijā Rīgā, Ikšķilē un Jēkabpilī veica kopā astoņas kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto uzņēmumu un personu juridiskajās adresēs, birojos, personu dzīves vietās un automobiļos.

Kratīšanu laikā tika atrasta un izņemta skaidra nauda, grāmatvedības dokumenti, algu izmaksu saraksti, mobilie telefoni, datori, datu nesēji, zibatmiņas, pierakstu klades, kā arī citi kriminālprocesam nozīmīgi priekšmeti, kas tiks analizēti turpmākajā kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas gaitā.

Veicot sākotnējās pirmstiesas izmeklēšanas darbības, tika noskaidrots, ka uzņēmums laikā no 2019. gada janvāra līdz 2021. gada aprīlim grāmatvedības reģistros nav pilnā apmērā uzrādījis darba samaksu un neuzskaitīto un neaprēķināto darba algas daļu darba ņēmējiem ir izmaksājis skaidrā naudā ievērojamā apmērā.

Uzņēmums ir arī izvairījies no nodokļu nomaksas vairāk nekā 148 000 eiro apmērā un legalizējis noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus vairāk nekā 153 000 eiro apmērā.

Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 217.1 pantā, 218. panta otrajā daļā un 195. panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm.

Likums par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu, ja tas izdarīts ievērojamā apmērā, kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz trim gadiem.

Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, Krimināllikums kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, likums kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Viena persona ir atzīta par aizdomās turēto, personai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, kā arī uzlikti aresti aizdomās turētās personas nekustamajiem īpašumiem un uzņēmuma kapitāldaļām.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.