VID prasa kriminālvajāšanu par 3 miljonu eiro aplokšņu algām skaistumkopšanā

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šā gada martā Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret četrām personām par skaistumkopšanas nozares uzņēmumā veiktu grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksu ievērojamā apmērā, nesamaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tādējādi nodarot būtisku kaitējumu valsts budžetam.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka uzņēmums saimnieciskās darbības laikā no 2017. gada janvāra līdz 2019. gada martam izmaksāja darbiniekiem grāmatvedības uzskaitē neuzrādītu darba samaksu 3,7 miljonu eiro, kā arī izvairījās no nodokļu nomaksas teju 3 miljonu eiro apmērā, portāls "Delfi" uzzināja VID.

Kriminālprocesa ietvaros uzsākti divi procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām, kā arī uzlikti seši aresti personu mantai, proti uzņēmumiem piederošajām kapitāldaļām un nekustamajiem īpašumiem.

Kriminālprocess nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 217.1 pantā, kas par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu, ja tas izdarīts ievērojamā apmērā, kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai sabiedrisko darbu, vai naudas sodu un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz trim gadiem.

Tāpat kriminālvajāšanu lūgts sākt pēc Kriināllikuma 218. panta 2. daļas, kas par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai sabiedrisko darbu, vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā, atgādina VID.