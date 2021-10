Piektdien, 24. septembrī pulksten 23.15 Rīgas pašvaldības policijas (RPP) videonovērošanas centra darbinieki ievēroja kādu vīrieti, kurš uz Brīvības pieminekļa aizdedzināja papīra iepakojumu. Informācija par notiekošo nodota netālu esošajai likumsargu patruļai, portāls "Delfi" uzzināja RPP.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pārkāpējs, lēnā garā kūpinot cigareti, skatījās kā uguns liesmas pārņem visu iepakojumu, taču, pamanot likumsargus, pēkšņi nometa cigareti un metās bēgt. Pēc pārdesmit metru sprinta kārtības sargi viņu panāca un aizveda atpakaļ uz notikuma vietu.

Pārkāpējs izrādīja neapmierinātību par notiekošo. Dažbrīd savus skaidrojumus aizstājot arī ar rupju vārdu izvirdumu. Uz jautājumiem, kāpēc veicis konkrētās darbības un kas tieši sadedzināts, viņš neatbildēja.

Saistībā ar klajas necieņas izrādīšanu pret Brīvības pieminekli vīrietim piemērots minimālais naudas sods — 1000 eiro. Pēc procesuālo darbību veikšanas vīrietis varēja doties mājup.

Tomēr pēc aptuveni divām stundām likumsargi caur kameras aci šo pašu vīrieti ievēroja pie netālu esošā restorāna. Sekojot vīrieša darbībām, ievērots, ka viņš dodas atpakaļ Brīvības pieminekļa virzienā. Pa ceļam viņš apstājas pie pilsētas dekora "RĪGA", kur katru no tā burtiem mēģināja apgāzt, taču nesekmīgi. Nonākot pie "Ī" burta, vīrietis konstatēja, ka to var izkustināt. Personai, rāpjoties uz tā, izdevās arī to apgāzt.

Dekorācijai krītot, tā aizķēra arī paša vīrieša galvu. Informācija par notiekošo nodota netālu esošajiem policistiem, kuri pārkāpēju pārsimts metrus tālāk apturēja.

Kārtības sargi ievēroja, ka pārkāpējs, veicot huligāniskās darbības, ir guvis asiņojošu brūci galvā. Uz notikuma vietu izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests darbinieki. Vīrietis pēc medicīniskās apskates nogādāts slimnīcā.

Saistībā ar vīrieša darbībām uzsākts administratīvā pārkāpuma process par sīko huligānismu.