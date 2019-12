Rīgas pašvaldības policija 2. decembrī aizturējusi divus vīriešus aizdomās par velosipēdu zādzību un zādzības mēģinājumu, portāls "Delfi" uzzināja pašvaldības policijā.

2. decembrī pulksten 22.28 Rīgas pašvaldības policijas pilsētas videonovērošanas centra darbinieki caur vecpilsētā izvietotajām kamerām pamanījuši kādu aizdomīgu vīrieti, kurš aktīvi rosījies pie ceļazīmei pieslēgta velosipēda. Vīrietis to acumirklī izjaucis pa detaļām, tomēr rāmi viņam atdalīt no ceļa zīmes tā arī neizdevās.

Aizdomīgais vīrietis, pamanot, ka notikuma vietai tuvojas divi garāmgājēji, paķēra gaišas krāsas velosipēdu, kas bija novietots pavisam netālu, un nozuda no videokameru redzamības zonas. Tomēr pēc neilga laika viņš notikuma vietā atgriezies ar vēl vienu vīrieti un savas darbības turpinājis. Arī kopīgiem spēkiem plāns tikt pie velosipēda rāmja neizdevās.

Informācija par notiekošo nodota Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes dežūrdaļai, kas uz norādīto adresi nosūtījusi tuvāko ekipāžu. Abi vīrieši, pamanot piebraucam policijas busiņu, uzkāpuši uz velosipēdiem un sākuši mīties prom.

Viens no vīriešiem iebraucis vecpilsētā, kur viņam skriešus pakaļ dzinies pašvaldības policists. Pēc pārsimts metru sprinta uz velosipēda mūkošajam vīrietim izdevies atrauties. Tomēr policists, turpinot viņam sekot pa pēdām, meklēto vīrieti atradis vienā no šķērsielām. Iespējamais zaglis velosipēdu bija nometis pie kādas sētas, bet pats, no braucamrīka atsperoties, pārlecis tai pāri.

Vienlaikus informācija par abu aizdomīgo vīriešu kustību virzieniem nodoti vēl divām netālu esošajām autopatruļām. Viena no tām nosūtīta pie nožogotās teritorijas, kur vienam no likumsargiem izdevās pārlēkt pāri sētai un bēgli aizturēt.

Savukārt otra autopatruļa, sekojot videonovērošanas centra norādēm, pāris minūtes vēlāk otru notikumā iesaistīto vīrieti aizturēja Aspazijas bulvārī.

Uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri izņēma, iespējams, zagtos velosipēdus, kā arī instrumentu somu, kas pamesta pie izjauktā velosipēda. Savukārt aizturētie pēc Valsts policijas lūguma nogādāti tuvākajā policijas iecirknī turpmāko procesuālo darbību veikšanai.

RPP pilsētas videonovērošanas centrs, attinot ierakstus, ievēroja, ka gaišās krāsas velosipēds, pēc pirmā mēģinājuma atmūķēt pie ceļazīmes pieslēgto velosipēdu, tika paņemts no ielas otras puses.