Valsts policija (VP) meklē divus video redzamos vīriešus, kuri 7. augustā Jēkabpilī no ēkas norāva Ukrainas karogu, kā arī izkliedza Krieviju slavinošas frāzes, portāls "Delfi" noskaidroja policijā.

Šī gada 7. augustā Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, no Jēkabpils novada attīstības pārvaldes ēkas divi līdz šim nenoskaidroti vīrieši izrāva no stiprinājuma Ukrainas valsts karogu, nometa to zemē un izkliedza saukli "Slava Krievijai!", informē VP pārstāve Dace Kalniņa.

Policisti saistībā ar sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot iestādes darbu, aicina atsaukties cilvēkus, kuri atpazīst video redzamos vīriešus.

"Lūdzam aplūkot video redzamos vīriešus un, ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu viņu personību vai atrašanās vietas noskaidrošanu, aicinām zvanīt uz tālruņa numuru 65232240 vai arī sūtīt e-pastu," norāda VP.

Jau vēstīts, ka pret jebkādām kara, agresijas vai nacionālā naida kurināšanas izpausmēm policijai, tai skaitā Speciālo uzdevumu bataljonam, iepriekšējā Iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP) uzdeva īstenot nulles tolerances politiku.

Tāpat portāls "Delfi" ziņoja, ka Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā.

Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Kopš kara sākuma Ukrainā Latvijā ir izcēlušies vairāki konflikti, kas skar Krievijas agresīvā iebrukuma tēmu. Maija beigās sabiedrību pāršalca ziņa par to, ka skolnieku ar Ukrainas karogu gājienā "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" piekāvis kāds no auto pēkšņi izlēcis vīrietis, kurš pats no notikuma vietas aizbēdzis, bet vēlāk atrasts mājas bēniņos aiz skursteņa un aizturēts.

Tāpat šī gada augusta sākumā saistībā ar Krievijas karu Ukrainā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas šī gada jūlijā konstatējušas vairākus likumpārkāpumus un noziedzīgus nodarījumus, par kuriem sākti vairāki kriminālprocesi, administratīvie pārkāpumu procesi un resoriskās pārbaudes.