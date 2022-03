Valsts policija (VP) nesen pārtraukusi starptautiska organizēta noziedzīga grupējuma atzarojuma darbību Latvijā, kas īstenojis krāpnieciskas darbības finanšu ieguldījumu jomā. Preses konferencei par VP paveikto darbu bija iespējams sekot tiešraidē arī portālā "Delfi".

Preses konferencē piedalījās VP priekšnieks Armands Ruks, VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) priekšnieks Pauls Krūmiņš, kā arī VP ENAP Kibernoziegumu apkarošanas nodaļas priekšnieks Ruslans Grigs.

Policijā skaidroja, ka šā gada 24. martā vērienīgā starptautiskā operācijā vienlaicīgi Latvijā un Lietuvā tika aizturētas kopumā vairāk nekā 100 personas aizdomās par iesaistīšanos starptautiskā zvanu centru krāpniecības shēmu īstenošanā.

Kopumā pārtraukta trīs krāpnieku zvanu centru darbība – divi no tiem darbojušies Latvijā un viens Lietuvā.

Latvijā kopumā tika aizturētas 82 personas. 14 personas šobrīd ir atzītas par aizdomās turamām.

No tām četrām personām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Provizoriskie aprēķini liecina, ka krāpnieki ik mēnesi guvuši nelikumīgu peļņu vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā.

Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

Preses konferencē Ruks uzsvēra, ka pēdējo gadu laikā VP konstatēts, ka šāda veida noziegumu skaits ir būtiski pieaudzis.

Policijā norādīja, ka kriminālprocesa izmeklēšanas laika noskaidrots, ka Latvijas teritorijā darbojas organizēta noziedzīga personu grupa, kura īsteno krāpnieciskas darbības lielā apmērā interneta vidē.

Proti, izmantojot dažādas interneta vietnes, krāpnieki piedāvā iedzīvotājiem iegādāties reāli neeksistējošus finanšu instrumentus, tajā skaitā arī virtuālo valūtu un pakalpojumus, kas ir saistīti ar darījumiem ar šiem finanšu instrumentiem.

Krāpnieki potenciālos klientus meklēja un uzrunāja valstīs, kas pārvalda krievu, angļu, hindi, kā arī poļu valodu. Saziņa notika telefoniski, kā arī izmantojot citus saziņas kanālus.

Ruks arī uzsvēra, ka pagaidām nav informācijas, ka starp cietušajiem būtu arī Latvijas pilsoņi.

Viņu papildināja Grigs, skaidrojot, ka visiem zvanu centra darbiniekiem bijis īpaši uzsvērts, ka nedrīkst finanšu shēmā iesaistīt savus draugus, radus un paziņas.

Tāpat vietnes, kurās veiktas krāpnieciskās darbības, tikušas bloķētas tajās valstīs, kurās atradušies zvanu centri.

Grigs atzīmēja, ka šāda darbība veikta, lai konkrēto valstu tiesībsargājošajām iestādēm būtu grūtāk veikt izmeklēšanas darbības.

Kamēr klienti, būdami pārliecināti, ka notiek tirdzniecībai biržās līdzīgas darbības, turpina iemaksāt naudas līdzekļus, šķirties no saviem iekrājumiem, it kā finanšu instrumentu un ar to saistīto pakalpojumu iegādei, krāpnieki – viltus brokeri – turpina uzturēt komunikāciju ar šiem klientiem, aktīvi aicina ieguldīt vēl, piesolot ārkārtīgi ienesīgus labumus.

Tomēr tiklīdz klients paziņo, ka vēlas izņemt iemaksāto un nopelnīto naudu, viltus brokeri sāk izvairīties un pārtrauc komunikāciju ar tādu klientu. Arī naudas līdzekļus šim klientam neatmaksā.

Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka organizētās noziedzīgās grupas sastāvā ietilpst vairāk nekā 15 personas.

Prettiesisko darbību slēpšanai un maskēšanai, kā arī prettiesiski iegūto naudas līdzekļu legalizēšanai organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki izmantoja arī Latvijā reģistrētus uzņēmumus.

Īstenojot aktīvu starptautisko sadarbību, tika saņemtas vairākas atbildes no Eiropas Savienības valstu tiesībaizsardzības iestādēm, ka arī šajās valstīs ir saņemti cietušo iesniegumi par krāpšanas faktiem, kas saistīti ar finanšu platformu darbību.

Vairākās no šīm valstīm notiek izmeklēšana saistība ar šādām krāpšanām.

Pagājušajā nedēļā, 24. martā, sadarbībā ar Eiropola un Eurojust (Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās) pārstāvjiem, VP ENAP Kibernoziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas, piesaistot kolēģus no vairākām Valsts policijas struktūrvienībām, starptautiskā operācijā veica organizētās noziedzīgās grupas dalībnieku aizturēšanu un kratīšanas vairākās adresēs, tajā skaitā divos zvanu centros Rīgā.

Policijā atzīmē, ka vienlaikus koordinēti Lietuvas tiesībaizsardzības iestādes veica tādas pašas darbības Viļņā, Lietuvā.

Kriminālprocesā veiktas kopumā 20 kratīšanas dažādās vietās Latvijā.

Šo kratīšanu laikā izņemti dažādi objekti, kuriem ir nozīme kriminālprocesā, tajā skaitā serveri, portatīvie datori, mobilie telefoni, datu nesēji, atmiņas kartes, dokumenti, piezīmes un citi objekti.

Izmeklēšanas laikā iegūtais pierādījumu kopums deva pamatu atzīt 14 personas, organizētās noziedzīgas grupas dalībniekus – 10 Latvijas pilsoņus, divus Baltkrievijas pilsoņus, vienu Ukrainas pilsoni un vienu Uzbekistānas pilsoni – par aizdomās turamiem un pārtraukt noziedzīgo nodarījumu.

Četrām personām šī gada 25. un 26. martā tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu, bet pārējām 10 personām piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu.

Papildu ir apzināti vairāk nekā 70 zvanu centra darbinieki, kuru pienākumos bija jauno klientu piesaistīšana. Iegūtā informācija tiek analizēta un tiks izmantota turpmākā izmeklēšanā.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka organizācijā bija strikts lomu sadalījums. Piemērām, ja persona, būdama uzņēmuma darbinieks, veica zvanu operatora funkcijas, tad, sazvanot potenciālos klientus, piedāvāja viņiem pirkt platformu pakalpojumus un veikt pirmo iemaksu.

Pēc tam klientus pārņēma citi uzņēmuma darbinieki, kuru uzdevums bija pierunāt klientu veikt pēc iespējas vairāk pirkumu jeb izkrāpt pēc iespējas vairāk naudas no jau esošajiem klientiem.

Darbinieki, saskaņā ar to pienākumiem, bija sadalīti grupās, kuras vadīja menedžeri, kuri risināja organizatoriskus jautājumus, sniedza ieteikumus un deva norādījumus, kā arī kontrolēja darba gaitu.

Bez tam noskaidrots, ka uzņēmumos darbojās struktūrvienības, kas sadalītas atkarībā no valodām, kādas pārvalda potenciālie klienti.

Tāpat izmeklēšanas laikā iegūtās ziņas policijai ļauj pieņemt, ka visticamāk visas personas, kuras šāda veida uzņēmumos ieņem vadošus un svarīgus gan oficiālus, gan neoficiālus amatus piemēram, valdes loceklis, direktors, direktora vietnieks, komandas vadītāji, ir saistīti ar organizēto noziedzīgo grupu.

Šī grupa mērķtiecīgi nodarbojas ar krāpnieciskām darbībām interneta vidē un noziedzīgu iegūto līdzekļu legalizāciju lielā apmērā.