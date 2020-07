Līgo dienā, 23. jūnijā, pulksten 2.20 Rīgas pašvaldības policisti, patrulējot Sarkandaugavā, ievēroja kādu aizdomīgu vīrieti, kurš no vietējo koka šķūnīšu puses stumj velosipēdu. Pie viņa pamanīti arī darba cimdi un lauznis, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

Policisti ar operatīvo transportlīdzekli nekavējoties piesteidzās pie viņa.

Vīrietis tika apturēts un izjautāts gan par velosipēda izcelsmi, gan arī par to, kāpēc pie viņa atrodas lauznis un ko iepriekš darījis pie šķūnīšiem.

Pārrunu laikā vīrietis pavests tālāk no velosipēda un lūgts nosaukt tā marku, krāsu un vai uz tā atrodas kādi specifiski simboli. Vīrietis nespēja nosaukt velosipēda marku, tomēr, vēlāk norādot uz atbildes nepareizību, viņš tūdaļ sāka taisnoties, ka jautājumu pārpratis un nosaucis iepriekšējā velosipēda marku. Šī velosipēda marku viņš neesot paspējis iegaumēt, jo tikai pirms divām dienām iegādājies jauno braucamrīku.

Vīrietis arī pārliecinoši paskaidroja, ko nakts vidū darījis ar lauzni pie šķūnīšiem. Proti, viņam piederot trīs no tiem. Savukārt līdzi paņemtos darbarīkus viņš esot paņēmis no šķūņa, jo esot sadzirdējis kādu ložņājot pie šķūnīšiem. Policisti lūdza atslēgt savus šķūnīšus, ko viņš uzreiz izpildīja. Neviena cita persona pie šķūnīšiem netika pamanīta.

Brīdī, kad policisti jau gandrīz bija pārliecināti par viņa rīcības motīviem, viens no kārtības sargiem nolēma rūpīgi apskatīt apkārtējos šķūnīšus. Apsekošanas laikā noskaidrots, ka neviens no tiem uzlauzts nav. Tomēr pie viena no tiem tika atrasta pārkniebta velosipēda drošības trose.

Izjautājot vīrieti, no kurienes pārkniebtā velosipēda trose uzradusies, viņš sākotnēji atcirta, ka neko par nekādu trosi nezinot, tomēr pēc brīža atbildēja, ka trosi arī esot pamanījis un tā tur mētājoties jau vairākas dienas. Vienlaikus starp vīrieša mantām tika atrasts arī nazis, kuram bija sabojāts asmens.

Ņemot vērā, ka likumsargi vīrieša stāstījumā saklausīja daudz nepilnību, informācija nodota Valsts policijai. Pēc Valsts policijas darbinieku lūguma kungs ar visām mantām, tostarp velosipēdu, nogādāts tuvākajā Valsts policijas iecirknī. Tāpat pārrunu laikā atklājās, ka vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā saistībā ar zādzībām.

Valsts policijas iecirknī noskaidrots, ka notikuma dienā neviens par zagtu velosipēdu, kas atbilstu atvestajam, nebija ziņojis.

Policija aicina, ja kāds velosipēdu atpazīst kā savējo, lai zvana pa tālruni 110.