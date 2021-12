Dienu pirms Ziemassvētkiem Valsts policijā (VP) vērsās kāda mazumtirdzniecības tīkla drošības dienests, informējot, ka Rīgā divos veikalos banānu kastēs zem šiem augļiem atrasti iepakojumi ar baltu pulverveida vielu. Veicot procesuālās darbības, VP izņēma 168 iepakojumus ar vielu, kas vizuāli atgādina kokaīnu, portālu "Delfi" informēja VP.

Kopējais narkotiku svars ir aptuveni 168 kilogrami.

Noskaidrots, ka prece ievesta no Dienvidamerikas un notiek aktīva sadarbība ar uzņēmumiem, kuri saņēma konkrēto banānu partiju. Patlaban kriminālprocesā nav aizturēto personu; izmeklēšana turpinās.

Valsts policijā informācija par aizdomīgo banānu kastu saturu tika saņemta 23. decembra pēcpusdienā, pēc kā nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess un VP Organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde sadarbībā ar teritoriālajām policijas struktūrvienībām veica procesuālās darbības, kā rezultātā izņemti 168 iepakojumi ar pulverveida vielu. Vielai nozīmēta ekspertīze, lai precīzi noteiktu izņemto vielu un tās svaru. Tāpat tika veiktas pārbaudes visās attiecīgā mazumtirdzniecības tīkla tirdzniecības vietās Latvijā, lai izslēgtu iespēju, ka kastes ar aizdomīgo pildījumu nonāktu apritē citviet. Izmeklēšanas laikā tika veiktas kopumā piecas kratīšanas, kā arī citas procesuālās darbības.

Noskaidrots, ka konkrētā banānu partija, kurā tika atrasti iepakojumi ar pulverveida vielu, saņemta no Dienvidamerikas. Uz šo brīdi ir noskaidroti un pārbaudīti visi uzņēmumi, kuri saņēma banānus no šīs partijas un uzņēmumi aktīvi sadarbojas ar VP. Lietā šobrīd neviena persona nav aizturēta. Ņemot vērā, ka izmeklēšana kriminālprocesā ir pašā sākuma stadijā, Valsts policija šobrīd no plašākiem komentāriem atturas.

Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas un 190.1 panta trešās daļas, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu realizācijas nolūkā lielos apmēros, organizētā grupā, kā arī narkotisko vai psihotropo vielu pārvietošanu pāri Latvijas Republikas valsts robežai lielos apmēros, organizētā grupā. Par šādu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.