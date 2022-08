Šī gada 21. jūlijā Valsts policija (VP) Carnikavas novadā apturēja vieglo automašīnu, kurā atradās divas meklēšanā izsludinātas personas – par sutenerismu meklēta sieviete un autovadītājs, kurš pie stūres sēdies narkotiskua ietekmē, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Abas personas līdz šim bija izvairījušās no brīvības atņemšanas dažādu kriminālprocesu ietvaros. Aizturēšanas laikā tika konstatēts, ka minētais vīrietis arī šoreiz pie stūres sēdies narkotiku ietekmē. Kratīšanas laikā pie viņa atrasta sevišķi bīstama narkotiskā viela – karfentanils.

Gan 1995. gadā dzimušo sievieti, gan 1991. gadā dzimušo vīrieti tiesa bija izsludinājusi meklēšanā.

Minētajai sievietei, pamatojoties uz Rīgas Pārdaugavas tiesas lēmumu, bija piespriesta brīvības atņemšana uz laiku uz trim gadiem un astoņiem mēnešiem pēc Krimināllikuma 253. panta otrās daļas – par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tas izdarīts ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā. Tāpat viņai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums apsūdzībā pēc Krimināllikuma 164. panta trešās un 165. panta trešās daļas – par personas iesaistīšanu prostitūcijā un prostitūcijas izmantošanu, ja to izdarījusi personu grupa, vai par nepilngadīgā pamudināšanu, iesaistīšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju, vai par telpu nodošanu nepilngadīgām personām prostitūcijai, un par sutenerismu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas attiecībā uz personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu.

Savukārt 1991. gadā dzimušais vīrietis tika aizturēts, pamatojoties uz Rīgas Pārdaugavas tiesas lēmumu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 262. panta pirmās daļas – par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, par ko vīrietim bija piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Tāpat saskaņā ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmumu vīrietim piespriesta īslaicīga brīvības atņemšana uz vienu mēnesi un 15 dienām apsūdzībā pēc Krimināllikuma 281. panta otrās daļas – par savas personas identitātes slēpšanu, ja tas izdarīts nolūkā izvairīties no kriminālatbildības vai administratīvās atbildības vai izdarīt noziedzīgu nodarījumu vai nolūkā palīdzēt citai personai izvairīties no kriminālatbildības vai administratīvās atbildības

Turklāt aizturēšanas laikā tika konstatēts, ka 1991. gadā dzimušais vīrietis arī šoreiz braucis ar transportlīdzekli bez derīgās vadītāja apliecības un narkotisko vielu ietekmē. Kā arī pēc aizturēšanas, personas kratīšanas laikā, pie viņa tika atrasta un izņemta sevišķi bīstama narkotiskā viela – karfentanils. Saistībā ar to tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253. panta pirmās daļas un vīrietis nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Kriminālprocess uzsākts arī aizdomās par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vielu reibumā pret viņu tika uzsākts kriminālprocess.

Šobrīd personas ir nogādātas aizturēšanas vietās.