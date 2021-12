Šī gada novembrī Valsts policija (VP) aizturēja divus vīriešus, kuri nodarbojās ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti Rīgā. Kopumā tika izņemts liels apjoms narkotisko vielu – 14 kilogrami (kg) marihuānas, ap 2,7 kg MD kristālu (mefedrona), 13,5 kg MDMA tablešu, citas narkotiskās vielas, kā arī skaidra nauda – 32 625 eiro, portālu "Delfi" informēja VP.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka narkotikas tika pasūtītas no ārzemēm – Beļģijas, Holandes un Spānijas, izmantojot kurjerpasta starpniecību, lai tās vēlāk realizētu Latvijā.

Tās varēja iegādāties ar vietnes "Telegram" starpniecību, bet pašas narkotikas tika slēptas dažādos iepakojumos, piemēram, kaķu barībā.

Visas atsavinātās narkotiskās vielas Latvijas tirgū maksātu apmēram 300 000 eiro.

Sākotnēji likumsargi noskaidroja, ka nezināma persona vai personu grupa lietotnē "Telegram" vairākās slēgtās grupās piedāvā iegādāties narkotikas, savā veidā pat veicot zināmu mārketinga akciju, proti, kad grupai pievienosies 100 dalībnieki, tiks izlozētas narkotiskās vielas, tādējādi aicinot pievienoties sevis izveidotā slēgtā grupā.

Veicot vairākas speciālās izmeklēšanas darbības, šā gada 25. novembrī, Rīgā, Skanstes rajonā, par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā, policija aizturēja divus 1997. gadā dzimušus vīriešus.

Viena aizturētā loma noziedzīgajā nodarījumā bija saistīta ar narkotisko vielu glabāšanu un realizāciju – darbības shēma bija Rīgas pilsētas teritorijā izveidot dažādus slēpņus, kuros klienti varēja saņemt iegādātās narkotiskās vielas.

Savukārt otra persona bija atbildīga par naudu, proti, klientiem izveidoja un nosūtīja saiti uz elektronisko maciņu, kur nauda tika konvertēta kriptovalūtā, tādējādi klients veica apmaksu par narkotikām, lai pēcāk narkotisko vielu izplatītājs no ārvalstīm atkal iegādātos narkotiskās vielas.

Izmeklēšanas laikā tika veiktas vairākas kratīšanas aizturēto personu dzīvesvietās, uzturēšanās vietās, kā arī automašīnās, kur kopumā tika izņemtas narkotiskās vielas: ap 14 kg marihuānas, ap 2,7 kg MD kristālu (mefedrons), 4050 MDMA tabletes, 4500 tabletes 2CB, ap 15 gramiem kokaīna, ap 700 gramiem 4MMC efedrona, ap 700 gramiem 3MMC efedrona, viens litrs kodeīna, ap 220 gramiem amfetamīna, 20 LCD markas, skaidra nauda 32 625 eiro, kā arī desmit kredītkartes uz citu personu vārda.

VP tiesai lūdza aizturētajiem piemērot apcietinājumu, taču tiesa aizturētajiem piemēroja drošības naudu – katram 50 000 eiro, kuru aizturētie vēlāk samaksāja un tika atbrīvoti.

Taču pēc aizturēto palaišanas brīvībā pret drošības naudu, VP tika saņemta informācija, ka iepriekš aizturētais narkotisko vielu izplatītājs, iespējams, atkal turpina nodarboties ar šo pašu rūpalu.

Policija uzsāka kriminālprocesu par narkotisko vielu kontrabandu, kas saistīta ar narkotisko vielu pārvietošanu pāri Latvijas robežai, un šī gada 20. decembrī, Rīgas rajonā, Olainē policisti atkārtoti aizturēja 1997. gadā dzimušo vīrieti, kurš bija atbildīgs par narkotisko vielu realizāciju.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka narkotiskās vielas Latvijā ievestas no Beļģijas, Holandes un Spānijas, izmantojot kurjerpasta pakalpojumus. Iegādājoties narkotiskās vielas no šīm valstīm, norēķināšanās notika izmantojot kriptovalūtu. Saistībā ar šīm nelikumīgajām darbībām trīs mēnešu laikā aizturēto personu apgrozījums bija sasniedzis ap 200 000 eiro.

Turpinot veikt izmeklēšanu, atklāti vairāki sūtījumi, kur narkotiskās vielas tika slēptas dažādos veidos, piemēram, kaķu barības iepakojumos un grāmatās, kas tika nosūtītas, izmantojot kurjerpasta pakalpojumus, un klientiem ar narkotisko vielu piegādātāju norēķini par preci notika ar kriptovalūtu.

Kopumā pasta sūtījumos likumsargi atrada un izņēma 7,9 kg MDMA tablešu un 9600 LCD markas.

20. decembrī, veicot kratīšanu aizturētā vīrieša dzīvesvietā un viņa rīcībā esošās palīgtelpās, policisti atrada vēl 2,5 kg MDMA.

Par šo gadījumu kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas – par narkotisko vielu realizāciju, glabāšanu realizācijas nolūkā, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī pēc Krimināllikuma 190.1 panta otrās daļas – par narkotiskas vai psihotropas vielas, šo vielu izgatavošanai paredzēto izejmateriālu (prekursoru), jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, pārvietošanu pāri Latvijas valsts robežai jebkādā nelikumīgā veidā, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tās izdarītas lielā apmērā.

Šī gada 21. decembrī aizturētajam tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.

Saistībā ar šī noziedzīgā nodarījuma atklāšanu un izmeklēšanu VP izsaka pateicību par sadarbību Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Muitas lietu izlūkošanas daļas Pirmās izlūkošanas nodaļai.

VP aicina iedzīvotājus, it īpaši jauniešus, apdomāt un izvērtēt savu rīcību un neiesaistīties nekādos darījumos saistībā ar narkotikām (tostarp narkotisko vielu izplatīšanu un lietošanu),jo par to draud kriminālatbildība, kā arī cietumsods no pieciem līdz pat 15 gadiem.