Pirmdien, 25. martā, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde, pārbaudot saņemto informāciju, konstatējusi, ka Katlakalnā tiek nelikumīgi uzglabāti un uzpildīti naftas produkti, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

Proti, policistu ierašanās brīdī likumpārkāpējs klienta automašīnā pildījis degvielu. Rūpalas saimniekam nebija dokumentu, kas apliecinātu degvielas izcelsmi, uzsver policijā.

Policisti notikuma vietā izņēmuši kopumā apmēram 770 litru dīzeļdegvielas, pierakstu kladi, kurā veikta "melnā grāmatvedība", degvielas sūkni ar filtru un uzpildes pistoli. Notikuma vietā administratīvā kārtībā aizturēts 1976. gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš sodīts par šādiem pārkāpumiem.

Saistībā ar notikušo sākta administratīvā lietvedība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 169.3 panta – par akcīzes preču iegādes, realizācijas un uzglabāšanas noteikumu pārkāpšanu. Par šādiem pārkāpumiem likumā paredzēts naudas sods fiziskajām personām no 70 eiro līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 70 eiro līdz 7100 eiro, konfiscējot šīs preces un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Pēc ekspertīzes rezultātu saņemšanas degviela tiks nodota Nodrošinājuma Valsts aģentūrai iznīcināšanai.