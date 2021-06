Vides sargi atpakaļ uz Lielbritāniju sūtīs 180 tonnas nelikumīgi ievestu atkritumu

Valsts vides dienestam (VVD) sadarbībā ar Lielbritānijas kompetentajām iestādēm izdevies panākt, ka SIA "Why recycle" Latvijā nelikumīgi ievestie plastmasas un gumijas atkritumu sūtījumi 180 tonnu apjomā no Lielbritānijas uzņēmuma "Ruse & Co Limited" nosūtīti atpakaļ Lielbritānijai, portālu "Delfi" informēja VVD pārstāve Daina Vārpiņa.

Nelikumīgi saņemtie atkritumu sūtījumi no Lielbritānijas uzņēmuma "Cores Enviroment UK Ltd" 108,68 tonnu apjomā nodoti atkritumu apsaimniekotājam, kas VVD ir saņēmis atbilstošu atļauju, nodrošinot gala pārstrādi – reģenerāciju.

Pēc šo atkritumu nodošanas atkritumu apsaimniekotājam Latvijā, VVD iesniegti dokumenti, kas apliecina šo nelikumīgi Latvijā ievesto atkritumu nodošanu un gala pārstrādes pabeigšanu.

Latvijā nelikumīgi ievestie atkritumi no Lielbritānijas uzņēmuma "Ruse & Co Limited" 2020. gada nogalē atgriezti Lielbritānijā.

Savukārt 2021. gada jūnija sākumā VVD saņemts apliecinājums, ka no Lielbritānijas uzņēmuma "Cores Enviroment UK Ltd" nelikumīgi saņemtie atkritumu sūtījumi atbilstoši apsaimniekoti Latvijā.

Par konstatētajām būtiskajām neatbilstībām VVD SIA "Why recycle" piemērojis naudas sodu 2000 eiro apmērā.

Jau ziņots, ka VVD sadarbībā ar Polijas kompetentajām iestādēm 2020. gada jūnijā izdevās apturēt nelikumīgu plastmasas un gumijas atkritumu ievešanu Latvijā, ko veica SIA "Why recycle".