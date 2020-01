Viļņas policija meklē iespējamus meitenītes nolaupītājus

Viļņā trešdienas vakarā sacelti kājās lieli policijas spēki, reaģējot uz ziņu, ka pilsētā, iespējams, nolaupīta vienpadsmit vai divpadsmit gadus veca meitenīte.

Kā vēsta portāls "Delfi.lt", kāds vīrietis policiju informējis, ka pie viņa pienākuši divi tāda paša vecuma zēni un pastāstījuši, ka nolaupīta viņu draudzene.

Drīz pēc tam Lietuvas policija izplatīja paziņojumu, kurā norādīts, ka Viļņas Karolinišķu mikrorajonā nezināmas markas sudraba vai zelta krāsas automašīnā ar dzeltenu ārvalstu numuru, iespējams, iesēdināta meitenīte.

Policija lūgusi ziņot par aizdomīgām personām vai automobiļiem pa vienotā palīdzības dienesta tālruni 112. Pa šo pašu tālruni aicināti zvanīt arī vecāki, kuriem nav zināma viņu bērnu atrašanās vieta, bet pagaidām šāda informācija nav saņemta.

Pilsētā tiek pārbaudītas visas automašīnas, kas līdzinās zēnu aprakstītajai. Policija izvietojusi visā Viļņā ātrumu ierobežojošas zīmes un pārbauda novērošanas kameru ierakstus.

Uz notikušo nekavējoties reaģējuši arī autovadītāji – sociālajā tīklā "Facebook" jau izveidota īpaša grupa, kas aicina šoferus iesaistīties meklēšanā.

Viļņas mērs Remiģijs Šimašus aicinājis palīgā visus iedzīvotājus.

"Ļoti lūdzu jūs visus - palīdziet pārbaudīt savu tuvāko apkaimi – pagalmus, nomaļus nostūrus, aklās ieliņas - varbūt tur ieraugāt policijas aprakstam atbilstošu automobili. Pilsētas drošība ir atkarīga gan no policijas, gan no novērošanas kamerām, gan no mums visiem," viņš rakstījis.