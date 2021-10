Viltots Covid-19 sertifikāts, bet vēlme vakcinēties – kā rīkoties (plkst. 13:02)

Valsts policija (VP) un Nacionālais veselības dienests (NVD) aicina vakcināciju viltojušos cilvēkus, kas tomēr nolēmuši par labu vakcinācijai pret Covid-19, labprātīgi vērsties policijā, noskaidroja portāls "Delfi".

NVD aicina šādā gadījumā personu vērsties policijā ar iesniegumu anulēt Covid-19 sertifikātu un pieteikties vakcinācijai pret Covid-19 vietnē www.manavakcina.lv," portālam "Delfi" skaidroja Nacionālā veselības dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Ozoliņa.

Savukārt policija norāda, ka, labprātīgi vēršoties pie likumsargiem, ir iespēja iztikt bez kriminālatbildības: "Ja personas sadarbojas ar izmeklēšanu, labprātīgi piesakās, atkarībā no konkrētas situācijas tiks izvērtēta likumā paredzētā iespēja atbrīvot šādas personas no kriminālatbildības," tviterī raksta Valsts policija.

Policijas pārstāve Simona Grāvīte portālam "Delfi" norāda, ka katrs gadījums tiek skatīts individuāli.

Sociālajā medijā "Twitter" ceturtdien rakstīts par gadījumu, kurā cilvēks ar iepriekš nelikumīgi iegūtu Covid-19 sadarbspējīgu sertifikātu pārdomājis un nolēmis vakcinēties.

Tas ir noticis.

Tikko man pajautāja, kā saņemt covid poti, ja ir jau nopirkts covid sertifikāts. Un tagad bez moralizēšanas (jo tā neko nedos, galv., lai patiešām sapotējas!) - kā? @veselibasmin @pavluts — Kristīne Pitkeviča (@KPitkevica) October 21, 2021

Kā portālam "Delfi" norāda Saeimas deputāts un krimināltiesību eksperts Andrejs Judins (JV), cilvēkiem šobrīd nevajadzētu baidīties ziņot, par to, ka saņēmuši viltus Covid-19 vakcinācijas sertifikātu. Lai gan Krimināllikums atbildību par šāda sertifikāta saņemšanu paredz jau šobrīd, labprātīga vēršanās policijā ir pareizākā rīcība un šādā veidā ir iespējams izvairīties no kriminālatbildības.

Judins norāda, ka šajās situācijās mērķis ir nevis sodīt un represēt viltus sertifikātu ieguvējus, bet gan atturēt no turpmākas šāda pakalpojuma izmantošanas. "Cilvēkiem nevajag baidīties ziņot. Labāk saņemt īstu poti nevis viltus papīru," saka deputāts.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka Judins ir izstrādājis grozījumus Krimināllikumā, ar kuriem tiku noteikta kriminālatbildība par viltota sadarbspējīgā sertifikāta iegādi vai sveša sertifikāta lietošanu. Ar paredzētajiem grozījumiem par viltota sadarbspējīgā sertifikāta iegādi draudētu līdz vienam gadam aiz restēm. Tāds pats sods tiktu paredzēts tiem, kas izmantotu citu personu sertifikātus.

No kriminālatbildības gan būtu iespējams izvairīties, ja persona labprātīgi paziņotu par sertifikāta viltošanas faktu. Ar likumprojektu arī iecerēts palielināt sankciju, kas paredzēta par prettiesiska labuma došanu, ja līdz šim par to draudēja piespiedu darbs, tad nu, iespējams, cietumsods.

Jau iepriekš ziņots, ka saistībā ar iespējamu fiktīvu vakcināciju pret Covid-19 Valsts policijas lietvedībā ir "virs desmit" kriminālprocesiem, pagājušajā nedēļā žurnālistiem pastāstīja Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) priekšnieks Pēteris Bauska.

Šādi kriminālprocesi ir gan ENAP lietvedībā, gan reģionālajās policijas pārvaldēs. Tāpat policijā ir sāktas vairākas resoriskās pārbaudes.

ENAP priekšnieks skaidroja, ka policijai ir jāveic liels darba apjoms, lai precīzi noskaidrotu fiktīvi vakcinētās personas, tomēr likumsargiem ir savs algoritms, kā pārbaudīt, vai personām organismā ir antivielas, kurām būtu jābūt pēc potēšanās.