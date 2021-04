Viltus banku darbinieki Ludzā izkrāpj vairākus tūkstošus eiro

Šomēnes viltus "banku darbinieki" Ludzā divām sievietēm izkrāpuši vairākus tūkstošus eiro, informēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Lāsma Kursīte.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Divas Ludzas iedzīvotājas likumsargiem ziņoja, ka no viņām ar viltu no bankas kontiem tika izkrāpti vairāk nekā 3000 eiro. Abām sievietēm ir zvanījušas nenoskaidrotas personas un saukuši sevi par banku darbiniekiem. Iemantojot personu uzticību, no sieviešu banku kontiem ir izkrāpti vairāki tūkstoši eiro.

"Viltvārži zvana laikā informē personu par it kā aizdomīgu darījumu bankas kontā un, lai to anulētu, lūdz nosaukt kartes numuru, PIN kodu un citu sensitīvu informāciju," skaidroja Kursīte.

Krāpnieku mērķis ir iegūt citas personas piekļuves rīkus – lietotāja vārdu, paroles, maksājumu karšu datus, "SmartID" PIN kodus –, lai vēlāk iegūtu piekļuvi konkrētās personas elektroniskiem finanšu līdzekļiem un pārskaitītu tos uz ārzemju kontiem, kurus izsekot ir ļoti grūti.

Policija atgādina, ka bankas darbinieki nekad attālināti neprasīs veikt aprakstītās darbības. Ja tiek saņemts aizdomīgs zvans, e-pasts vai jebkāda cita informācija, uzreiz jāsazinās ar banku, iesaka likumsargi. Tāpat gadījumos, ja tiek zvanīts ar līdzīgu pieprasījumu, par to noteikti jāinformē policija, piefiksējot tālruņa numuru, no kura saņemts zvans.