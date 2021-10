Viltus kucēnu pircēji no Igaunijas un labdari – Covid-19 mājsēde krāpniekus neaptur

Pēdējā laikā Valsts policijā (VP) iedzīvotāji informējuši policiju par arvien jauniem gadījumiem, kad uzdarbojušies krāpnieki, kuri vairumā gadījumu centušies iegūt bankas karšu datus, taču nesekmīgi. Diemžēl dažos gadījumos krāpniekiem tas ir izdevies, portālu "Delfi" informēja VP.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kāds liepājnieks informējis policiju par to, ka sieviete, apgalvojot, ka ir no Igaunijas, atsaucās viņa sludinājumam par kucēnu iegādi. Sarakste notika krieviski lietotnē "Whatsapp" un viņa norādīja, ka vēlas kucēnus iegādāties, taču konts ir atvērts citā bankā, tāpēc nevarot pārskaitīt viņam naudu.

Sieviete lūgusi pārdevēju aizsūtīt viņai informāciju par karti – arī aizmugurē redzamo CVC kartes verifikācijas kodu, ko viņš izdarījis. Tāpat viltus pircēja vīrieti apvārdojusi. lai viņš nosauc savus bankas datus, ko viņš arī izdarījis, kā rezultātā vīrietim uz telefonu atnācis pieprasījums no Smart-ID apstiprināt maksājumu. Beigu beigās no bankas konta pazuda nauda – 400 eiro.

Otrā gadījumā stāsts bijis līdzīgs – krāpnieks, šķietami no Igaunijas, lietotnē "Whatsapp" krievu valodā sazinājās ar citu vīrieti, kurš arī tirgoja kucēnus. Vīrietim tika nosūtīta viltus interneta vietnes hipersaite, kura vizuāli bija identiska uzņēmuma "DPD Latvija" mājaslapai. Vīrietis ievadīja savas norēķinu kartes datus, lai norēķinātos par pakalpojumu un kurjera piegādi. Veicot šīs darbības, krāpnieki piekļuva vīrieša finanšu līdzekļiem un no kartes tika noņemta nauda – 600 eiro.

Savukārt kādai sirmgalvei zvanīja krāpnieki, kuri runāja krieviski un uzdevās par banku darbiniekiem, apgalvojot, ka no viņas bankas konta kāds mēģina noņemt 140 eiro, taču zvanītāji šo maksājumu var apturēt. Sieviete nosaukusi savus kartes datus – krāpnieki piekļuvuši viņas kontam un noņēmuši naudu – 650 eiro.

Kāds ventspilnieks informēja policiju par to, ka no viņa konta ir noņemta nauda un uz viņa vārda – noformēts kredīts. Cietušais iesniegumā VP raksta, ka viņam zvanīja vīrietis, kurš uzdevās par bankas darbinieku un sacīja, ka no cietušā konta tiek pārskaitīta nauda un ir nepieciešams ātri rīkoties.

Krāpnieks ieguvis visus bankas datus, vīrietim tika nosūtīts pieprasījums apstiprināt darbības Smart-ID aplikācijā, ko viņš arī izdarīja. Pēc kāda laika viņš saņēma atkārtotu zvanu, sakot, ir radušās vēl jaunas problēmas un ir nepieciešams apstiprināt darbības Smart-ID aplikācijā. Šajā gadījumā uz cietušā vārda tika noformēts aizdevums – 800 eiro un no bankas konta noņemta nauda – 1150 eiro.

VP uzsver, ka gadījumā, ja ir izkrāpta nauda, vispirms nekavējoties ir jāsazinās ar savu banku, un pēc tam jāvēršas ar iesniegumu policijā.

Ņemot vērā, ka šāda veida krāpšanai parasti ir starptautisks raksturs un krāpnieki lielākoties runā krievu valodā, iedzīvotāji tiek aicināti par drošības nosacījumiem sevišķi atgādināt krievvalodīgajiem cilvēkiem, īpaši gados vecākiem radiniekiem, paziņām un draugiem.

Lai nepakļautu sevi riskam kļūt par krāpniecības upuriem, VP atkārtoti aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem izpaužot personas datus, elektronisko maksāšanas līdzekļu (kredītkaršu) datus un citu personīga rakstura informāciju un drošības nolūkos vienmēr rūpīgi pārliecināties par interneta vietnes adresi, kas tiek atvērta.