Vīrieti tiesās par sievietes nolaupīšanu un izvarošanu

Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors tiesai nosūtījis krimināllietu, kurā kāds vīrietis apsūdzēts par sievietes vajāšanu, nolaupīšanu, nelikumīgu viņas brīvības atņemšanu, kā arī izvarošanu, portālu "Delfi" informēja prokuratūras pārstāve Aiga Eiduka.

Apsūdzētais vīrietis, dusmu vadīts par to, ka sieviete vēlējās izbeigt attiecības ar viņu, ilgstoši viņu izsekoja un sūtīja nevēlamas ziņas.

2018. gada septembra dienā vīrietis gaidīja viņu iznākam no kādas kafejnīcas Rīgā. Brīdī, kad sieviete tikko bija izgājusi no kafejnīcas, vīrietis, pielietojot fizisku spēku, iesēdināja viņu savā automašīnā un aizveda līdz jahtklubam, kur tālāk iesēdināja sievieti jahtā. Apsūdzētais vīrietis piesēja sievietes rokas pie stieņa, liedzot viņai brīvi pārvietoties un iespēju atstāt jahtu. Brīdī, kad jahta atradās Rīgas jūras līcī, vīrietis viņai atraisīja rokas un iegrūda ūdenī. Kad sieviete mēģināja uzkāpt atpakaļ uz jahtas, vīrietis to neļāva un lika sievietei apsolīt, ka turpinās tikties reizi nedēļā vēl vienu gadu, lai stātos dzimumattiecībās ar viņu, pretējā gadījumā viņš atstās sievieti ūdenī. Saņemot apsolījumu no sievietes, apsūdzētais atļāva viņai uzkāpt uz jahtas, pēc kā veica dzimumaktu ar sievieti.

Prokurors apsūdzēto saucis pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 153. panta pirmās daļas, 152. panta otrās daļas, 159. panta pirmās daļas, 175. panta pirmās daļas, 175. panta trešās daļas un Krimināllikuma 132.1 panta un krimināllietu nosūtījis Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesai.

Pēc šī likuma 153. panta pirmās daļas soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Par 152. panta otro daļu – nelikumīgu brīvības atņemšanu, ja tas noticis cietušā dzīvībai vai veselībai bīstamā veidā vai ja tās saistītas ar fizisku ciešanu nodarīšanu viņam soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem.

Krimināllikuma 159. panta pirmā daļa noteic sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.

Savukārt šī paša likuma 175. pants kā sodu nosaka brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Par vajāšanu pēc krimināllikuma 131.1 panta soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.