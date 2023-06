Vīrietis Latgales priekšpilsētā draud uzspridzināt granātu; likumsargi pie viņa atrod narkotikas

Otrdien, 27. jūnijā, Valsts policijā (VP) tika saņemta informācija no Rīgas pašvaldības policijas (RPP) darbiniekiem par to, ka kāds vīrietis, atrodoties savā dzīvoklī Rīgas Latgales priekšpilsētā, likumsargiem draud, ka viņam ir sprādzienbīstams priekšmets un viņš to izmantos, ja kāds mēģinās tikt iekšā dzīvoklī, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sākotnēji RPP darbinieki izsaukumu uz šo dzīvokli saņēma par skaļu trokšņošanu un konfliktu starp kādu vīrieti un sievieti. Ierodoties adresē, policisti pie durvīm izdzirdēja minēto vīrieti, kurš apgalvoja, ka viņam ir granāta un viņš to uzspridzinās, ja kāds vērs vaļā viņa dzīvokļa durvis.

Informācija par notiekošo nekavējoties tika nodota VP un notikuma vietā ieradās VP Speciālo uzdevumu bataljons, pretterorisma vienība “Omega”, pārrunu vedējs un VP Rīgas Austrumu pārvaldes darbinieki. Tāpat no ēkas kāpņutelpas dzīvokļiem drošības nolūkā tika evakuēti iedzīvotāji.

Sākotnēji ar vīrieti tika veiktas pārrunas, lai mierīgi atrisinātu radušos situāciju, taču, saprotot, ka pārrunas nevainagosies ar panākumiem, tika pieņemts lēmums uzlauzt dzīvokļa durvis, kas arī izdarīts. Likumsargi minēto vīrieti aizturēja.

Viņš dzimis 1993. gadā un jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti. Tāpat dzīvoklī atradās vīrieša dzīvesbiedre, kura notikušajā nav cietusi.

Īsi pirms policistu iekļūšanas īpašumā, vīrietis pa dzīvokļa logu izmeta vairākus plastikāta maisiņus ar, iespējams, narkotiskām vielām. Tie tika atrasti un nogādāti ekspertīzes veikšanai, lai noteiktu tur esošās vielas sastāvu un svaru, norāda policijā.

Veicot kratīšanu dzīvoklī, likumsargi sprādzienbīstamus priekšmetus neatrada, taču tur tika atrastas un izņemtas, iespējams, vēl narkotiskās vielas, kurām arī nozīmēta ekspertīze.

Vīrietis tika aizturēts un nogādāts Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253. panta pirmās daļas – par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Tāpat vīrietim būs jāatbild par nepatiesas informācijas sniegšanu par sprādzienbīstamu priekšmetu.