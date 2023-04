VP pabeidz izmeklēšanu par marihuānas realizēšanu jauniešu vidū Rīgā

Pagājušā gada novembrī Valsts policija (VP) Rīgā aizturēja kādu jaunieti aizdomās par nelegālu narkotisko vielu apriti. Likumsargi veica kratīšanu jaunieša dzīvesvietā Rīgā, kur atrada izžāvētu marihuānu, portālu "Delfi" informēja policijā.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka jaunietis realizējis 199,97 gramus marihuānu, savukārt viņa jakas kabatā atrasta uztīta cigarete, kura satur aizliegto vielu, taču dzīvesvietā – trauks, kurā atradās 1,97 grami izžāvēta marihuāna. Kopumā no nelegālās aprites izņemti 201, 9 grami izžāvēta marihuāna. Tāpat kratīšanas laikā izņemti vairāk nekā 1000 eiro, kas, visticamāk, iegūti, tirgojot narkotiskās vielas, norāda VP.

Kratīšanas laikā īpašumā atradās vēl citi jaunieši un pie viena no viņiem somā atrasti 1,2 grami marihuāna, kā arī konstatēts, ka viņš, iespējams, atradās apreibinošo vielu ietekmē. Lai par to pārliecinātos, policija jaunieti nogādāja slimnīcā ekspertīzes veikšanai, kurā noteikts, ka viņš atradies narkotisko vielu iespaidā. Pret šo jaunieti tika uzsākts kriminālprocess par narkotisko vielu neatļautu glabāšanu nelielā apmērā un par narkotisko vielu neatļautu lietošanu, ja to izdarījusi persona, kura brīdināta par kriminālatbildību par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un lietošanu. Proti, šis jaunietis jau pagājušajā gadā kādā mūzikas festivālā atradās narkotisko vielu iespaidā.

Pret aizturēto jaunieti, pie kura tika veikta kratīšana, tika uzsākts kriminālprocess par narkotisko vielu neatļautu glabāšanu realizācijas nolūkā, ja tas izdarīts lielā apmērā. Jaunietis iepriekš nebija nonācis policijas redzeslokā. Uz izmeklēšanas laiku viņam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā un nodevušas to tālāk prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.