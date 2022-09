VP pārtrauc vērienīgu 'naudas mūļu' tīklu Latvijā; aiztur 14 cilvēkus

Valsts policija (VP) pārtrauca organizētas grupas darbību, kas Latvijā nodrošināja profesionālu ārvalstīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pakalpojumu, izmantojot izvērstu "naudas mūļu" tīklu, kurā bija iesaistīti vairāk nekā 90 cilvēki, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

Šo noziedzīgo rūpalu atbalstīja gados jauni Latvijas valsts piederīgie, ļaujot izmantot savus bankas kontus nelegālās naudas ieplūšanai un to nododot noziedznieku rīcībā pret atlīdzību.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka šādā veidā legalizēti vairāk nekā 555 600 eiro, kas iepriekš izkrāpti galvenokārt Vācijas iedzīvotājiem.

Izmeklēšanas laikā VP aizturēja visus noziedzīgās grupas dalībniekus – 14 cilvēkus, no kuriem viens bija Vācijas pilsonis, bet pārējie – Latvijas valsts piederīgie. Tāpat pie kriminālatbildības saukti visi iesaistītie "naudas mūļi".

Izmeklēšana kriminālprocesā pabeigta un šī gada augustā lieta nodota prokuratūrā kriminālvajāšanas sākšanai, informē VP.

VP 2020. gada februārī sāka kriminālprocesu aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā pēc tam, kad VP ar iesniegumu vērsās kāda Latvijā strādājoša kredītiestāde, kura pamanījusi sistemātisku krāpniecisku maksājumu saņemšanu vairāku bankas klientu kontos.

Izmeklēšanas laikā gūtās ziņas liecināja par to, ka Rīgā izvērsts "naudas mūļu" tīkls, kurā darbojās jaunieši vecumā no 16 līdz 20 gadiem, kuri savos bankas kontos saņēma ZIB maksājumus pārsvarā no Vācijas valsts piederīgajiem, pēc kā ienākušie finanšu līdzekļi nekavējoties tika izņemti skaidrā naudā, pārsvarā pusnaktī.

Savukārt cietušie, konstatējot, ka viņu konti iztukšoti, parasti nākamajā dienā centās atsaukt naktī veiktos izejošos naudas darījumus, taču, ņemot vērā, ka noziedzīgās grupas organizatori nodrošināja nekavējošu šo līdzekļu izņemšanu no "naudas mūļa" konta, tikai nelielai daļai cietušo izdevās pārtvert un atgūt izkrāptos naudas līdzekļus.

Veicot datu analīzi, secināts, ka viena mēneša laikā tika izdarītas ap 30 šāda noziedzīga nodarījuma epizodes un izskaitļots, ka noziedzīgā grupa Latvijā darbojusies vismaz no 2019. gada septembra.

Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas kriminālprocesā veica virkni neatliekamu un speciālu izmeklēšanas darbību, lai pēc iespējas ātrāk pārtrauktu noziedzīgās grupas rūpalu un identificētu vainīgās personas, kas divu mēnešu laikā vainagojās ar panākumiem.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka organizētā grupa sastāvēja no 14 dalībniekiem, no kuriem viens bija Vācijas pilsonis, kurš koordinēja grupas darbību, atrodoties Vācijā. Noziedzīgās grupas organizators "naudas mūļu" vervētājiem uzdeva atrast personas ar atvērtiem bankas kontiem Latvijas kredītiestādēs, kurus organizētā personu grupa izmantos noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu saņemšanai un pārvietošanai.

Par "naudas mūļu" atrašanu organizatoram bija jāziņo šo personu dati, lai uz to bankas kontiem varētu pārskaitīt krāpnieciski iegūtos naudas līdzekļus un organizēt to nekavējošu izņemšanu un nodošanu tālākai apmaiņai virtuālā valūtā.

Pēc organizatoru norādījumiem, grupas dalībnieki savstarpēji arī vienojās par noziedzīgi iegūtās naudas summas sadali starp visiem iesaistītajiem, paredzot, ka "naudas mūlim" par iesaisti noziedzīgajā nodarījumā pienāktos no 50 eiro līdz pat 250 eiro, ja nodarījumā iesaistās vairākkārt. Šādā veidā organizētajai noziedzīgajai grupai izdevās legalizēt vairāk nekā 555 600 eiro.

2020. gada aprīlī VP aizturēja 13 organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus, kas gan vadīja savervētos "naudas mūļus", gan organizēja noziedzīgi iegūtās skaidrās naudas tālāku apriti, to mainot pret virtuālo aktīvu par atsevišķu komisijas maksu. Starp aizturētajiem bija arī divi vadošie noziedzīgas grupas dalībnieki, kuriem tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, pēc kā noziedzīgās grupas darbība un tās tālāku noziedzīgu nodarījumu veikšana tika apturēta.

Savukārt Vācijā esošais noziedzīgās grupas līderis tika aizturēts šī gada maijā, pēc tam, kad ilgākā starptautiskas sadarbības laikā iegūti nepieciešamie pierādījumi par personas noziedzīgajām darbībām un attiecīgi pieņemts lēmums par Eiropas apcietinājumu. Veicot virkni apjomīgu procesuālo darbību Vācijā, tai skaitā vairākas kratīšanas, nopratināšanas un speciālās izmeklēšanas darbības, Vācijas pilsonis tika aizturēts un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Policija piemin, ka šī gada vasarā Vācijas republika arī izdeva šo personu kriminālvajāšanai Latvijā.

Augustā VP nodeva kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai.

Par "naudas mūļu" aizturēšanu VP komentē Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Ruslans Grigs.