VUGD no ūdenstilpēm Tukuma un Cēsu pusē izceļ bojāgājušos

Trešdien pēc pusvieniem dienā tika saņemts izsaukums uz Tukuma novada Engures pagastu, kur ugunsdzēsēji no jūras, netālu no mola, izcēla bojāgājušo, savukārt īsi pirms astoņiem vakarā ugunsdzēsēji glābēji devās uz Cēsīm, kur no Gaujas upes tika izcelts bojāgājušais, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Abi bojāgājušie nodoti Valsts policijas darbiniekiem.

Neilgi pirms vieniem naktī VUGD saņēma informāciju, ka Čiekurkalna 2. šķērslīnijā Rīgā divstāvu dvīņu mājai ar atklātu liesmu deg jumts. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka liesmas ir pārņēmušas visu jumtu un strauji izplatās pa ēkas stāviem.

Dzēšanas darbos tika iesaistīti vairāk kā 30 ugunsdzēsēji ar astoņām autocisternām un divām autokāpnēm. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no mājas evakuējās seši cilvēki.

Ceturtdienas rītā darbs notikuma vietā noslēdzās.

Trešdienas vakarā VUGD saņēma izsaukumu uz Preiļu novada Rušonas pagastu, kur noticis ceļu satiksmes negadījums.

Ugunsdzēsēji no avarējušās automašīnas atbrīvoja bojāgājušu cilvēku. Vēl divi cilvēki, kuri notikumā cieta, tika nogādāti līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMPD) dienesta mediķiem. Jau vēstīts, ka pagājušajā diennaktī avārijās cieta 24 cilvēki un viens gāja bojā.

Tāpat pievakarē glābēji saņēma izsaukumu uz Rēzeknes novada Nautrēnu pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem.

VUGD saņēma izsaukumu uz Ludzas novada Salnavas pagastu, kur dega saimniecības ēka, piebūves jumts, automašīnu izgāztuve un riepas. Notikuma vietā no liesmām izdevās nosargāt saimniecības ēku, kurā atradās traktortehnika.

Pēcpusdienā VUGD saņēma izsaukumu uz Zandartu ielu Rīgā, kur piecstāvu sociālās mājas piektā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas. Ugunsdzēsēji no piektā stāva izglāba 18 cilvēkus, no kuriem diviem bija cietuši un tika nodoti NMPD darbiniekiem.

Tāpat tika saņemts izsaukums uz Limbažu novada Liepupes pagastu, kur kūdras ieguves purvā dega traktors un kūdra atsevišķās vietās. Notikuma vietā ugunsgrēka dzēšanas darbos strādāja 12 Limbažu un Saulkrastu ugunsdzēsēji, bija piesaistīti divi uzņēmuma traktori, kā arī dzēšanas darbos palīdzēja seši Tūjas brīvprātīgie ugunsdzēsēji.

Aizvadītajā diennaktī glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega saimniecības ēka, dzīvojamās mājas ārsiena, malka un siena ruļļi, katlu māja, sadzīves mantas un malka, neapsaimniekota dzīvojamā māja, mikroautobuss un piekabe ar dēļiem, pirts, garāža un atkritumi, vieglā automašīna un žogs, divu vieglo automašīnu motortelpas, siena ruļļi, lapu kaudze un atkritumi.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 79 izsaukumus – 45 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā 13 uz kūlas ugunsgrēku dzēšanu un desmit uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 24 uz glābšanas darbiem, bet desmit izsaukumi bija maldinājumi.