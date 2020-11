Zēna noslīkšana Ventspils baseinā: triju gadu laikā krimināllietu tiesai nenodod

Trīs gadus pēc traģēdijas tiesai nav nodota lieta, kurā būtu bijis jānoskaidro, kāpēc 2017. gada septembrī Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka mazajā peldbaseinā peldēšanas apmācību laikā bija noslīcis četrus gadus vecs zēns, svētdien vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".

Raidījums atgādina, ka tikai pēc notikušā atklājās virkne pārkāpumu – nodarbības nebija licencētas, peldēšanas laikā baseinā bija tikai viens pieaugušais. Izmeklēšanu sāka policija, taču joprojām vainīgais notikušajā nav noskaidrots.

Mirušā puikas vecāki pārmet policijai un prokuratūrai nespēju lietu izmeklēt. Bojāgājušā zēna tēvs Kaspars Stivriņš raidījumam atzinis, ka "pašiem kā vecākiem visgrūtāk ir tas, ka līdz pat šim brīdim neviens nav pie atbildības saukts. Man ir jāiet pie sava bērna kapa, jānoliek tur ziedi, bet atbildīgo nav". "Neko īsti neesam noskaidrojuši. Mums neviens neko nesaka. Tā arī viss stāv uz vietas," viņš izteicies.

Vecāki arī raidījumam atzinuši, ka ir svarīgi noskaidrot, kurš par notikušo ir atbildīgs, lai nekas tāds vairs neatkārtotos.

Atbildīgo meklēšanu 2017. gadā sāka gan policija, gan Izglītības kvalitātes valsts dienests. "Uz karstām pēdām" tika noskaidrots – sporta centram nav bijušas atļaujas un licences, lai šādas nodarbības organizētu. Atklājies, ka valstī nav vienotu noteikumu, kas regulētu kā jānotiek peldēšanas apmācībām, atgādina "Nekā personīga".

IKVD uzņēmuma vadītāju saucis pie administratīvās atbildības, piemērojot viņam 70 eiro naudas sodu par licencēšanas noteikumu pārkāpšanu – interešu izglītības programmas peldēšanā īstenošana bez SIA reğistrēšanās Izglītības iestāžu reğistrā vai attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.

Nodarbības baseinā traģiskajā dienā vadīja Viktors Zujevs, kurš pēc tam aizgājis no Ventspils sporta skolas "Spars" direktora amata. Raidījums vēsta, ka pirms vairākiem mēnešiem "Nekā personīga" vietējo bērnu vecāki informējuši, ka Zujevs atkal trenē bērnus un dalījušies arī raidījumu arī ar teikto apstiprinošām fotogrāfijām. Zujevs no komentāriem atteicies.

Ceturtdien, 29. oktobrī, "Nekā personīga" vērsies Ģenerālprokuratūrā un Valsts policijā, lai noskaidrotu to, kā virzās izmeklēšana, kā arī iemeslus, kāpēc lieta joprojām atrodas policijā. Vairākas dienas neviena no iestādēm atbildi neesot sniegusi. Šonedēļ Valsts policija atbildējusi, ka lieta strauji nodota prokuratūrai. No jebkādiem komentāriem policija atteikusies.

Valsts policijā raidījumam norādīts, ka "aizvadītajā nedēļā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas, iegūstot pietiekamus pierādījumus, ir pabeigušas pirmstiesas izmeklēšanu komplicētā kriminālprocesā un tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa nosūtīšanu uz Ventspils rajona prokuratūru kriminālvajāšanas uzsākšanai. Ņemot vērā to, ka materiāls neatrodas pie mums, par izmeklēšanas gaitu, tā materiāliem un turpmāku virzību plašāku informāciju neesam tiesīgi sniegt."

Prasot precizēt dienu, kad lieta no policijas nodota prokuratūrai, datumi sakrīt ar laiku, kad raidījums sācis interesēties par tās virzību, ziņo "Nekā personīga".

Lietā uzraugošais prokurors Nauris Pinkovskis raidījumam noliedzis, ka saņēmis materiālus no policijas tikai pēc žurnālistu zvana priekšniecībai Rīgā. Lietā esot viens iespējamais aizdomās turamais – kurš un pēc kāda krimināllikuma panta, prokurors neatklāj, vēsta raidījums.