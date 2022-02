Zirgu transportēšanas treilerī atrod 616 kilogramus hašiša

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) muitnieki uz Latvijas-Krievijas robežas aizturējuši kādu jau iepriekš vairākkārt sodītu Latvijas valstspiederīgo, kurš centies pār robežu pārvest vairāk nekā 600 kilogramu narkotiskās vielas - hašiša, kura vērtība lēšama līdz pat septiņiem miljoniem eiro, vēstīja raidījums "TV3 ziņas".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienu no pēdējo gadu lielākajām hašiša kontrabandas kravām VID izdevās uziet pagājušajā svētdienā, 13. februārī. Analizējot operatīvo informāciju, Muitas policijai bija radušās aizdomas par kādu kravas auto. Tajā no Spānijas caur Franciju un Vāciju, tālāk jau ar prāmi uz Latviju, bet kā galamērķi - Krieviju tika transportēti zirgi. Aizdomīgo auto apturēja uz Terehovas robežpunkta.

"Šo zirgu cena tika uzrādīta ļoti maza, kas arī pievērsa savu uzmanību. Sekojām līdzi šiem maršrutiem, kas un kā, kāpēc viņš brauca ekonomiski neizdevīgu maršrutu, lai šādā veidā vestu zirgus. Zirgi tika izdzīti ārā no treilera, un konstatējām, ka grīdā zem zirgiem ir izveidoti vairāki slēpņi," raidījumam pastāstīja VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš.

Slēpņos atrasti kopumā 616 kilogrami hašiša. Narkotikas, visticamāk, nākušas no Marokas, lai tās realizētu Krievijas tirgū. Hašiša vērtība mazumtirdzniecībā lēšama miljonos eiro. "Šis apjoms mūsu apmēriem ir vērtējams kā ļoti liels atklājums. Tirgus vērtība šai narkotiskajai vielai ir no 4,2 līdz septiņiem miljoniem eiro. Viņš bija izdomājis šo shēmu, balstoties noziedzīgās aprindās esošās informācijas. Zināja persona to, ka ievietojot šajā treilerā zirgus, automašīna netiks laista caur skeneri," sacīja VID pārstāvis.

Aizturētais ir kāds 54 gadus vecs Latvijas nepilsonis, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir Vācija. Dienestā atklāj, kontrabandists ir jau rūdīts noziedznieks - iepriekš par dažādiem likumpārkāpumiem vairākkārt sodīts gan Latvijā, gan citviet, tai skaitā par kontrabandu, cilvēku tirdzniecību, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un zādzībām.

Patlaban vēl tiek skaidrots, kā tieši vīrietis kontrabandu organizējis. Zināms, ka pats pērn par aptuveni 100 000 eiro Vācijā viņš iegādājies "Iveco" markas kravas auto, kas izmantots kontrabandas nolūkā. "Šis ir viens cilvēks, un šobrīd mēs, protams, strādājam, lai pārbaudītu, kur un kā viņš kravu veda, kur saņēma, kur ieguva naudu narkotisko vielu un automašīnas iegādei," teica VID pārstāvis.

Kontrabandistam tagad draud līdz pat desmit gadus ilgs cietumsods. Hašiša kravu pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm plānots iznīcināt. Savukārt procesā izņemtie zirgi nodoti aprūpei, un par to turpmāko likteni dienests vēl lems.