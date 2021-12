Apceļot Eiropu pa sauszemi: Selmas stāsts

"Ikdienā strādāju politikā, nodarbojos arī ar cilvēktiesību un vides aktīvismu un iestājos arī par zaļām pārmaiņām ne tikai individuālā, bet arī sistēmiskā līmenī. Ir jādara lietas, lai cilvēkiem dzīvot zaļi būtu viegli," stāsta Selma.Ceļojot pa Eiropu, Selma priekšroku dod sauszemes transportam, nevis lidmašīnām. Kā norāda stāsta galvenā varone, viņa to dara, jo lidmašīnas rada lielu piesārņojumu. Selma, izmantojot sauszemes transportu, pabijusi Itālijā, Gruzijā, Ungārijā un vairākkārt arī Serbijā.Kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem, pa sauszemi apceļojot Eiropu, Selma min laika plānošanu, saskaņojot transportlīdzekļu kustības grafiku. Viņa ir sapratusi, ka galvenais priekšnoteikums ir nokļūt vietā, kur atrodas liels transporta mezgls, kas tālāk ļauj ērti nonākt iecerētajā galamērķī. Selma pa Eiropu pārsvarā ceļo ar vilcienu, tomēr no Latvijas līdz Varšavai nākas braukt ar autobusu. Lai atvieglotu plānošanu, viņa iesaka izmantot tādas mājaslapas kā "Omio.com" un "Rome2rio.com" Tiesa, Selma arī neslēpj, ka ceļot pa sauszemi ir ne tikai laikietilpīgi, bet arī visai dārgi, un viņa ir pārliecināta, ka vēl daudz ir jāstrādā pie tā, lai šāds ceļošanas modelis cilvēkiem Eiropā kļūtu pieejamāks un maciņam draudzīgāks.Iepazīstieties ar video stāstu varoņu noderīgajiem ieteikumiem! Tie noteikti noderēs arī jums, lai draudzīgi sadzīvotu ar apkārtējo vidi.