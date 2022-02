Brīnumi lauku sētā: sēklu papīrs, no kura izaug koks

Ingūna Semule un Jānis Jurčenko pirms četriem gadiem no pilsētas pārcēlās uz laukiem. Viņu ģimene cenšas dzīvot saskaņā ar dabu un pēc iespējas draudzīgāk apkārtējai videi. Savukārt viņu īpašā lieta ir radošās darbīcas, kurās abi dalās ar savām zināšanām un pieredzēm.



Stāsta galvenie varoņi jauniešiem un bērniem vēlas parādīt, ka no mājās pieejamiem izejmateriāliem var izgatavot saimniecībā noderīgas un praktiskas lietas. "Visu nevar nopirkt veikalā. Ir forši, ka tu pats māki kaut ko uztaisīt," saka Ingūna.



Ingūna un Jānis piedāvā papīra liešanas, bišu vaska drāniņu izgatavošanas, sietspiedes, sadzīves ķīmijas un pat karstmaizīšu darbnīcas. Viņi māca izgatavot arī ļoti īpašu papīru, kura sastāvā ir sēkliņas. Apsveikuma kartīti, kas veidota no sēklu papīra, var pēcāk iestādīt zemē, un no tās izaugs koks.



Ingūnas un Jāņa īpašumā mitinās arī savvaļas zirgi, un viņi abi sapņo nākotnē izveidot atvērta tipa saimniecību, kur bērni un jaunieši varētu izjust dabas burvību un iepazīt lauku dzīvi.



Iepazīstieties ar video stāstu varoņu noderīgajiem ieteikumiem! Tie noteikti noderēs arī jums, lai draudzīgi sadzīvotu ar apkārtējo vidi.