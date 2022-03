Būt saskaņā ar dabu: Renātes un Artūra stāsts

Renāte ir dabas eksperte, savukārt Artūrs – karavīrs. Abi kopā viņi dzīvo saimniecībā Kārsavas novadā un cenšas to darīt saskaņā ar dabu. Stāsta galvenie varoņi par savu īpašo lietu sauc dzīvi laukos.



"Mūsu vērtību skalā pirmo vietu neieņem monetārā izteiksme, bet gan dabas vērtību saglabāšana, un mēs ar to lepojamies" stāsta Renāte. Senatnīgās mājas ir mantojums no Artūra senčiem.



Saimniecības pļavās ganās savvaļas zirgi un liellopi, tomēr rūpīgi tiek sekots līdzi tam, lai pļavās netiktu izpostīta plašā bioloģiskā daudzveidība. "Mēs ar Artūru turam rokās tādu lielu lietussargu, zem kura ir sanākušas ļoti daudz radības, un katrai darbībai, ko mēs veicam laukos, mēs redzam sekas," saka Renāte.



Pāra plānos ietilpst saimniecībā izveidot arī dabas izglītības un izziņas centru, kur cilvēki varētu braukt uzzināt un iemācīties kaut ko jaunu par dabu.



Iepazīstieties ar video stāstu varoņu noderīgajiem ieteikumiem! Tie noteikti noderēs arī jums, lai draudzīgi sadzīvotu ar apkārtējo vidi.