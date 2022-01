Kas ir permakultūra? Ciemos atvērtajā saimniecībā 'Zadiņi'

Stāsta galvenais varonis ir Latvijas Universitātes pētnieks un pasniedzējs un vada arī divas nevalstiskās organizācijas. "Cenšos teorētiskās problēmas iedzīvināt praksē. Mēs esam atvērtā saimniecība "Zadiņi", kas ir arī kā maza kopiena. Cenšamies sociāli un arī vides ziņā darīt lietas, kas uzlabo, nevis padara situāciju sliktāku," tā Elgars.



Kā skaidro Elgars, permakultūra ir ilgstoša, patstāvīga lauksaimniecība un kultūra. Tās filozofija – kā cilvēki var dzīvot tagad, neapdraudot nākamās paaudzes. Stāsta galvenais varonis kopā ar domubiedriem ir izveidojis atvērto saimniecību "Zadiņi". Tā ir kopiena, kuras dalībnieki dzīvo labi, bet tajā pašā laikā arī vienkārši, domājot par to, kas pēc viņiem paliks nākamajām paaudzēm.



"Zadiņi" nav zemnieku saimniecība, un lauksaimniecība nav biedrības galvenais ienākumu avots. Lielākajai daļai kopienas biedru ir patstāvīgs darbs, kuru veiksmīgi var apvienot ar rosīšanos saimniecībā. "Hobijzemnieka komplektiņš," tā par "Zadiņiem", kur sastopamas vistas, pīles, zosis, bites, dažas govis, suņi, kaķi, kā arī izveidoti dārzi un siltumnīcas, saka Elgars. "Ņemu no dabas to, ko tā dod, bet ne pārāk daudz," piebilst stāsta galvenais varonis.



Iepazīstieties ar video stāstu varoņu noderīgajiem ieteikumiem! Tie noteikti noderēs arī jums, lai draudzīgi sadzīvotu ar apkārtējo vidi.