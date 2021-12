Labot, nevis izmest: Dagnis Zviedris, kurš māca, kā saremontēt lietas

Dagnis ir IT speciālists, kura hobijs ir mantu labošana. Viņa ikdiena nav iedomājama bez instrumentu kastes, kurā atrodami dažādi darbarīki un nieciņi.



"Zaļais dzīvesveids ir Latvijā tāda, man liekas, vēl joprojām tumša lieta, un es labprāt ar savu hobiju parādītu, kā mēs varam domāt plašāk, darīt vairāk un izglābt pēc iespējas vairāk lietu, kas nonāk pārstrādē vai miskastē, jo zaļāk ir lietu lietot līdz galam, un, ja to nevar, tad atdot citam, un tikai pēc tam nodot pārstrādei," savu filozofiju skaidro Dagnis.



Dagnis pārstāv "Repair Cafe" kopienu, kas ir globāla kustība, kura cīnās par to, lai cilvēki nezaudētu spēju un tiesības savas nopirktās lietas labot pašiem. Kā norāda Dagnis, patērētāji bieži vien pat nenojauš to, ka viņi nedrīkst atvērt savas iekārtas un nomainīt detaļas. Turklāt mūsdienās kaut ko salabot ir diezgan grūti, jo ražotāji ir izdomājuši dažādus veidus, kā produktu izveidē taupīt naudu un ieekonomēt, un tas, savukārt, krietni sarežģī un ierobežo iespējas bojājumus novērst.



Ikdienā šī stāsta varonis pārvietojas ar kājām un brauc ar velosipēdu. Dagnim ir arī auto – 2000. gada "golfiņš" – un viņš ir apņēmies spēkratu lietot tik ilgi, kamēr vien pats spēs to salabot.



Iepazīstieties ar video stāstu varoņu noderīgajiem ieteikumiem! Tie noteikti noderēs arī jums, lai draudzīgi sadzīvotu ar apkārtējo vidi.