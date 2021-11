"Man ir svarīgi, ko mana ģimene redz, elpo, dzird un ēd, tāpēc esam pārvākušies no Rīgas uz Kandavu. Cenšamies un mācāmies dzīvot dabai un sev veselīgāk," stāsta podniece, atklājot arī to, kā top melnā keramika.



"Pēc būtības – māla trauki ir mūžīgi. Māla traukos var gatavot ēdienu – tie neizdalīs neko kaitīgu," par māla trauku lietošanu ikdienā spriež Linda.



Viņa arī padalās kādā neparastā pieredzē – kad sieviete bijusi gaidībās, viņai kārojies ēst mālu. Māksliniece to arī darījusi un jau vēlāk izlasījusi, ka senie latvieši devuši padomu ik dienu apēst tējkaroti mālu, jo tas no organisma izvada toksīnus.



Iepazīstieties ar video stāstu varoņu noderīgajiem ieteikumiem! Tie noteikti noderēs arī jums, lai draudzīgi sadzīvotu ar apkārtējo vidi.