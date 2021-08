Dabīgā guļbūve: Andis Kalniņš un viņa pamatīgais nams

Andis sevi dēvē par lauku puisi no Vidzemes puses, kuram patīk strādāt ar koku, piedalīties projektos, brīvo laiku pavadīt kopā ar ģimeni – doties dabā, skatīties, pētīt, vērot. "Man patīk īstas, pamatīgas un dabīgas lietas." saka Andis.

"Visi kokmateriāli, kas šeit ir redzami, ir nākuši no mūsu pašu meža – kopā divatā ar tēvu arī zāģējām. Visi elementi, ko mēs šeit redzam, – senie latvieši izmantoja šādas pašas metodes," atklāj Andis.

Dabīgā guļbūves māja ir būvēta no baļķiem, kas nāk no priežu galotnēm, ierasto betona pamatu vietā tā stāv uz akmeņiem un arī jumts ir veidots no šķelta akmens plāksnēm, kuru kalpošanas garantija ir 400-500 gadu.

Tā kā šādas – dabīgās guļbūves veidošanas – prasmes nav apgūstamas nevienā skolā vai mācību grāmatā, tad Andis nolēma izveidot filmu, kuru noskatoties, ikviens varētu apgūt to pašu, ko apguvis viņš.

Iepazīstieties ar video stāstu varoņu noderīgajiem ieteikumiem! Tie noteikti noderēs arī jums, lai draudzīgi sadzīvotu ar apkārtējo vidi.