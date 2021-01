“Nē, tā nebūs mana kārtējā loma, es gribu satikt reālus cilvēkus, kas realitātē ir atraduši veidu, kā ar savu ikdienu dabai var palīdzēt sagremot visu to drazu, kuru mēs te visi draudzīgi saražojam,” atklāj Madara. Tiesa, pirms skatīties citu cilvēku dārziņos, visupirms jāpalūkojas pašam uz sevi un jāatbrīvojas no visa liekā – jo sevišķi Jaunā gada sākumā. Ar ko sākt? Ar pērnā gada Ziemassvētku eglīti, protams!

Madara secina, ka atbrīvošanās no egles sākas jau no tās iegādāšanās, un atklāj dažādus veidus, kā dabai draudzīgi (un arī ne tik draudzīgi) cilvēki mēdz iegādāties un pēc tam arī atbrīvoties no savas zaļās gada nogales svētku rotas. Viņa arīdzan padalās ar pavisam personisku pieredzi, kad reiz sadomājusi savu eglīti sazāģēt un sadedzināt kamīnā. Tas gan nav sekmējies tik gludi, kā sākotnēji bija iedomājusies, tāpēc citiem šādu metodi tomēr neiesaka.

Izrādās, ka svētku “eglītes” jautājums aktuāls ir arī saulainajā Marokā. Tur 29. decembra vakarā draugi un radi satiekas uz kopīgu dziedāšanu, 30. decembrī uz kopīgu gleznošanu, kurā uz papīra izliek iepriekšējā vakara pieredzi, 31. decembra vakarā gleznu svinīgi piekar pie sienas un sagaida Jaungadu, bet pēc tam... tieši tāpat domā, ko iesākt ar savu laiku nokalpojušo svētku rotājumu. Izrādās, ka atbrīvošanās no eglītes-palmas var būt arī rituāla performance!

Tā kā Madarai tomēr nav īstas pārliecības, ka savā dinamiskajā ikdienas ritmā vienmēr izturas pret planētu godīgi, viņa nolemj izpildīt testu, lai noskaidrotu, cik liels ir viņas ekoloģiskās pēdas nospiedums un cik planētas viņai ir nepieciešamas, lai turpinātu dzīvot tā, kā ieradusi līdz šim.

Projekta "Es daru tā!" ietvaros ikviens arī tiek aicināts piedalīties konkursā – "Es daru tā!" "Facebook" lapā daloties ar savu oriģinālo un dabai draudzīgo veidu, kā atbrīvojies no Ziemassvētku eglītes, iespējams tikt pie balvas no AS "Latvijas valsts meži".