Mazgā reti: Māris Olte un viņa dabai draudzīgie higiēnas paradumi

Foto: Kadrs no video

Aktrise un kostīmu māksliniece Madara Botmane dzīvesstila pieredzes apmaiņas projekta "Es daru tā!" ietvaros ciemojas pie dabas drauga Māra Oltes, kura īpašā lieta ir dabai draudzīgi personīgās higiēnas paradumi jeb konkrētāk – matu mazgāšanas biežums (retums), kas atšķiras no sabiedrībā pieņemtā.

Māris dzīvo 100 km attālumā no Rīgas, vietā, kur dzimis pats, un nu lauku vidē audzina arī savus bērnus. "Vai es esmu zaļais, zilais, vai sarkanais – es nezinu. Uzskatu, ka mans dzīvesveids ir saistīts ar teicienu "Domā līdzi!"," saka Māris, piebilstot, ka daudzas modes tendences mums sajauc prātu un padara par "pilnīgiem muļķiem".

Kā atklāj Māris, viņam šausmīgi nepatīk mazgāt matus, un, ja tie nav gari, tad reizēm bez mazgāšanas var iztikt četrus līdz pat piecus mēnešus. Viņš arīdzan atklāj, ka iemesls tam ir gaužām vienkāršs, proti, neskriet patērniecības pavadā, kas paģērē absurdus paradumus, piemēram, nemitīgi pirkt šampūnus un katru dienu mazgāt matus.

"Mēs neesam domāti tik biežām renovācijām, mums to nevajag. Mēs to esam sev uzspieduši – to šausmīgo ritmu, ka visam jāsmaržo pēc vijolītēm. Un ja viņš nesmaržo pēc vijolītēm, tad droši vien ir netīrs," pauž Māris.

Iepazīstieties ar video stāstu varoņu noderīgajiem ieteikumiem! Tie noteikti noderēs arī jums, lai draudzīgi sadzīvotu ar apkārtējo vidi.