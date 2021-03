Nost ar plastmasas plēvi: Dinas Preisas īpašās bišu vaska drāniņas

Foto: Kadrs no video

Kā stāsta Dina, bišu vaska drāniņa ir dabai draudzīgs pārtikas uzglabāšanas materiāls – kokvilnas auduma gabaliņš, kas piesūcināts ar bišu vasku. Tajā var uzglabāt visu – ietīt pusdienu maizītes, ko paņemt līdzi uz darbu, pārgājienā vai piknikā, kā arī augļus un dārzeņus, pasargājot tos no mušiņu uzlidojumiem vai apkalšanas.

Tiesa, visvairāk cilvēki Dinas krāsainos un ilgtspējīgos meistarojumus izmanto sieram, aizstājot neērtos un dabai nedraudzīgos plastmasas plēves iesaiņojumus.

Kad drāniņa no dūšīgas lietošanas ir saburzījusies, to itin viegli var mājas apstākļos atjaunot – vajadzīgs vien gludeklis un cepampapīrs. Vienas bišu vaska drāniņas mūža ilgums ir aptuveni gads. Un arīdzan pagatavot šādu drāniņu iespējams paša spēkiem – par to pārliecinās arī Madara.

Iepazīstieties ar video stāstu varoņu noderīgajiem ieteikumiem! Tie noteikti noderēs arī jums, lai draudzīgi sadzīvotu ar apkārtējo vidi.