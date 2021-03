Foto: Kadrs no video

Aktrise un kostīmu māksliniece Madara Botmane dzīvesstila pieredzes apmaiņas projekta "Es daru tā!" ietvaros viesojas pie stratēģiskās komunikācijas konsultantes un biedrības "Zero Waste Latvija" pārstāves Maijas Krastiņas, kuras īpašā lieta ir lietotu mēbeļu izvēle.

Iekārtot mājokli, iespēju robežās samazinot jaunu lietu iegādi, Maiju mudinājis gan tas, ka gribējies lietas, kas nav visiem, gan sajūta – ja dzīvo padomju laika dzīvoklī, vajag savākt pēc iespējas vairāk šī laika mēbeles. Īpašs lepnums Maijas namā ir bufete, ko viņa iegādājusies no kaimiņienes Imantā un pielāgojusi savām vēlmēm.

"Galvenais ir – lietas, kurām tiek piešķirta otra dzīve un kas mantotas no cita šīs pasaules iedzīvotāja. It visā mēģināt iztikt bez jaunu lietu pirkšanas. Protams, ir situācijas, kur nevar iztikt bez jauna, bet maksimāli lietot to, kas jau ir saražots," savā dzīvesveidā ļauj ielūkoties Maija.

Viņa neslēpj, ka pērļu medībām der gan sludinājumu portāli, gan pilsēta – braucot ar riteni, Maija tur acis vaļā, vai kaut kur nav izlikta kāda kaste, krēsls vai kas cits, kas kādam kļuvis nevajadzīgs.

Iepazīstieties ar video stāstu varoņu noderīgajiem ieteikumiem! Tie noteikti noderēs arī jums, lai draudzīgi sadzīvotu ar apkārtējo vidi.