Video: Arhitektes Ievas Langes īpašā lieta – tiešā pirkšana

Foto: Kadrs no video

Kā stāsta Ieva, viņai ir liela ģimene – audzina trīs puikas –, līdz ar to ļoti nākas domāt par to, ko ēd, jo gribas savai ģimenei sniegt svaigāko, labāko un veselīgāko. Risinājums ir tiešā pirkšana – bioloģiski sertificētu pārtikas produktu pirkšana pa tiešo no Latvijas zemniekiem.

Kā tas notiek? Ik nedēļu dežurants savāc informāciju no visiem pulciņa dalībniekiem un veic pasūtījumu, bet pēc atvešanas sašķiro pa groziņiem – katram biedram ir savs groziņš. Zemnieku saimniecību piedāvājums nosedz visu produktu klāstu, ko Latvijā var izaudzēt, – piena produkti, graudaugi, dārzeņi, augļi, dīgsti, olas un gaļa, kā arī konservi, ievārījumi un dažādi veselīgi našķi.

"Visi zemnieki ir pazīstami un labi zināmi, pie daudziem ir būts arī ciemos – atsevišķi vai visiem kopā," atklāj Ieva. Pulciņa biedri arī domā par iepakojuma samazināšanu un, piemēram, stikla taru un olu kastītes atdod atpakaļ zemniekiem atkārtotai izmantošanai.

Taču tiešā pārdošana nav tikai latviešu tradīcija – arī Japānā ceļmalās pašapkalpošanās stendos var iegādāties tikko no dārza nākušus labumus. Izvēlies produktus, bet naudu par tiem ieliec tai paredzētajā kastē. Šādu pašapkalpošanās stendu ir daudz, jo cilvēki ir godprātīgi un cits citam uzticas – neuztraucas ne par produktu, ne naudas zādzībām.

Iepazīstieties ar video stāstu varoņu noderīgajiem ieteikumiem! Tie noteikti noderēs arī jums, lai draudzīgi sadzīvotu ar apkārtējo vidi.