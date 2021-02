Video: Kino eksperts Sergejs Timoņins un viņa neparastā aizraušanās – plogings

Foto: Kadrs no video

Ikdienā Sergejs darbojas kinoprojektos "Kults" un "Spektrs", un darbs pārsvarā ir sēdošs, tāpēc cenšas to kompensēt un dzīvot atbildīgāk – pārvietojas ar velosipēdu un iet pārgājienos, taču interesantākā lieta, ar ko Sergejs nodarbojas, ir plogings.

Kā stāsta Sergejs, tad plogings Latvijā ir nonācis no Zviedrijas, un ir saistīts ar tādām fiziskām aktivitātēm kā skriešana un pārgājieni. Dodoties dabā, ploginga piekopēji allaž līdzi ņem maisu, kurā savākt pa ceļam citu cilvēku atstātos gružus un pēc tam izmest. Vēlams, sašķirojot.

Kāpēc Sergejam patīk plogings? "Jo tas ir absolūti demokrātisks! Tu vari to darīt viens pats. Tu vari uzlikt ausis, ieslēgt mūziku, podkāstu, audiogrāmatu. Iet savā nodabā, darīt savas lietas, skriet vai iet, un mazliet savākt kaut ko sev līdzi. Un tu vari darīt to kopā ar ģimeni, iemācīt arī bērniem, un pašās beigās – kas ir pats svarīgākais! – priecājoties par to, kas ir padarīts," skaidro aktīvais kino eksperts.

