Video: Pavārs Ēriks Dreibants atklāj 'slow food' kustības aizkulises

Foto: Kadrs no video

Aktrise un kostīmu māksliniece Madara Botmane dzīvesstila pieredzes apmaiņas projekta "Es daru tā!" ietvaros viesojas pie pavāra Ērika Dreibanta, kurš ir "slow food" kustības dalībnieks un par katru savu maltīti var ar lepnumu pastāstīt, kur tā augusi un no kādām rokām nākusi.

"Īpašā lieta ir draudzība ar zemniekiem, ar cilvēkiem, kuri man vasarā palīdz no meža dabūt veltes – salasīt mellenes, lācenes, gailenes. Un šī draudzība pēc tam veido arī to labo produktu, kuru es ar lepnumu gatavoju, nesu viesiem un stāstu, ka, lūk, šis burkāns ir nācis no Ginta, bet šīs mellenes Līgatnē salasījuši, bet bērza sīrupu ir uztaisījis Zigmārs Ronis," savas nodarbošanās aizkulises ieskicē Dreibants.

Vaicāts par nodošanos "slow food" kustībai, Dreibants stāsta, ka ar šāda veida gatavošanu jau ir aizrāvies diezgan sen. Interese un izpratne par to aizsākusies vēl pusaudža gados, kad kopā ar draugiem devies pārgājienos pie dabas, sēņojis u.c. Tad arī apjausta dabīga produkta garšas priekšrocības.



Lai kļūtu par "slow food" kustības dalībnieku, ir jādomā līdzi, ko pērk, proti, vai tas ir audzis videi un cilvēkam labvēlīgos apstākļos. To var darīt arī lielveikalā, taču pie vietējiem zemniekiem ir garantēta atgriezeniskā saite un ilgtermiņa attiecības, kas nozīmē drošību un kvalitāti.

Tiesa, "slow food" nav tikai latviešu paraža – ar to nodarbojas arīdzan saulainajā Meksikā. Kā? To raidījuma otrajā daļā atklāj pavārs Havjers Garsija.

Iepazīstieties ar video stāstu varoņu noderīgajiem ieteikumiem! Tie noteikti noderēs arī jums, lai draudzīgi sadzīvotu ar apkārtējo vidi.