Video: Pilsētplānotājs Oto Ozols un viņa ikoniskās velokastes stāsts

Foto: Kadrs no video

Kā atklāj Oto, ikdiena paiet biroja krēslā sēdus pozā, taču rītos un vakaros viņš to kompensē ar kustību. Uz vietām, kur citi ļaudis parasti dodas ar auto – veikalu, skolu, bērnudārzu un darbu –, Oto brauc ar savu īpaši būvēto velosipēdu ar kasti.

Velosipēda pedāļu mīšana viņam ir ne vien dabai draudzīgs pārvietošanās veids, bet arī ikrīta kopābūšanas rituāls ar saviem bērniem – meitu Frīdu un dēlu Rūdi. Neatkarīgi no laikapstākļiem aiz loga, viņi trijatā ik rītu kopā nobrauc septiņus kilometrus. Oto stāsta, ka ģimenes kopīgais ceļš uz bērnudārzu un skolu ir dzīves skola, jo bērni pa ceļam iemācās satiksmes noteikumus, iepazīst pasauli un cilvēkus tajā. Īpaši jauka tradīcija viņiem ir pie Māras dīķa pārskaitīt pīles un gulbjus.

Velosipēds Oto ļauj būt piederīgam pilsētai, turklāt tas ir visvienkāršākais un visātrākais veids, kā nokļūt galamērķī. Ar velokasti viņš pārvietojas jau astoņus gadus, tostarp arī dodas ārzemju ceļojumos. Vistālākā vieta, kur ar to sabūts, ir Dienvidvācija, savukārt zīmīgākā un dārgākā "bagāža", kas ar to vesta – jaundzimusī meita mājup no slimnīcas.

"Velo nav pašmērķis, bet instruments ceļā uz kvalitatīvu pilsētvidi. Un tas notiks, tas ir neizbēgami, jo sabiedrība grib dzīvot foršā pilsētā. (..) Atbilde ir infrastruktūrā. Ja mēs radām piemērotu infrastruktūru, tad arī cilvēki maina paradumus. Tā ir visur pasaulē noticis!" rezumē Oto.

Iepazīstieties ar video stāstu varoņu noderīgajiem ieteikumiem! Tie noteikti noderēs arī jums, lai draudzīgi sadzīvotu ar apkārtējo vidi.