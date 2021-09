Ar diskusiju par sabiedrības saliedētību uzsāk kampaņu 'Izstāstīt saliedētību'

Viens no Eiropas Savienības pastāvēšanas vadmotīviem ir tās moto "Vienoti dažādībā" ("United in Diversity") jeb kopīgs darbs pārticības un miera nodrošināšanai, vienlaikus savstarpēji bagātinoties no dažādajām Eiropas kultūrām, tradīcijām un valodām. Daļa sabiedrības to uzskata par liberālu utopiju, daļa šajos procesos saredz draudus identitātei un sabiedrības struktūrai kopumā.



Diskusijas "Vienoti dažādībā: vai tas ir iespējams Latvijā?" laikā skaidros, kas ir saliedētība un kāda ir pašreizējā situācija Latvijā saistībā ar dažādu sabiedrības grupu integrāciju, kādas ir būtiskākās problēmas un domstarpības starp dažādām grupām un kā tās ir risināmas, kā arī diskutēs par nākotnes attīstības iespējām, veidojot vienotu un dažādību atbalstošu sabiedrību.