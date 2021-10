Ģimene, pat būdama Vidzemes vidienē, savā kodolā saglabājusi etnisko dažādību. Abi viens ar otru runā angliski, ar bērniem katrs savā valodā, lai gan, visiem kopā esot, ar bērniem atbilstoši akadēmiskiem ieteikumiem bija nolēmuši runāt vienā valodā – poliski, jo latvisko jau tāpat dod apkārtējā vide. Ikdienā tomēr tā gluži neizdodas. Pat angļu valoda, kura vecākiem vēl kādu brīdi bijusi tāda kā drošā saziņas valoda, tam vairs neesot izmantojama, jo vecākā meita gana labi protot arī to, viņi smejas. Tagad izaicinājums esot panākt, ka jaunākie bērni katru pilnu teikumu viscaur pasaka vienā valodā. Jau drīz pārliecinos, ko tas nozīmē, kad Felcis juniors pajautā tētim telefonu ar vārdiem: "Mogę paņemt?" Bērni ir poļi un latvieši vienlaikus, norāda vecāki. Atvasēm gan patīk ar to provocēt, jo latviešu svētkos viņi saka, ka ir poļi, bet Veronikas tēvam, kurš ir pārliecināts poļu nacionālists, – ka latvieši.



Lai atrautību no ārpasaules mazinātu, Felču mājas kļuvušas par draugu un zināšanu centru – vietu, kur abu akadēmiskās intereses ilgtspējā pārvēršas arī praktiskos hobijos un lekcijās dabā. Veronika smejas, ka dažbrīd jau uznāk bažas, vai visus braukt gribētājus vispār iespējams uzņemt. To kompensē ieguvums – gluži kā citi bērni ir atkarīgi no cukura, Felču ķipari ir atkarīgi arī no viesiem.



Taujāti, kur viņi jūtas kā mājās, Felči stāsta, ka nezina, vai pašreizējās mājas būs uz visiem laikiem. "Mājas esam mēs viens otram," ar roku gaisā velkot apli vīra virzienā, smaidot saka Veronika. Elgars piekrīt: "Kad dzīvoju Krakovā, bija interesanti, bet tās nebija mājas. Arī Anglijā bija interesanti, Polijā iedzīvoties bija interesanti, bet rodas nogurums. Pēc kā tad īsti ir ilgas? Man tās, pirmkārt, bija pēc vecākiem un trim brāļiem, ar kuriem man ir ciešas un ļoti labas attiecības. Rīt atkal visi trīs brāļi pie mums atbrauks. Polijā kas tāds nebija iespējams, un tā arī pietrūka."



Gluži kā Krakovas un Varšavas periodā, viņi vasaras mēnešos uz ilgāku laiku ciemojās Latvijā, nupat abi atgriezušies no Polijas. Elgars atbraucis jau agrāk, bet Veronika vēlējusies palikt ilgāk, sākotnēji ieplānotās četras nedēļas dzimtajā pusē pavelkot līdz visām sešām. "Šādās attiecībās ilgas ir vienmēr klātesošas, tās nekur nepazudīs, jautājums tikai par to, kā tās kompensē," pārliecinājies Elgars.