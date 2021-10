Daudzās pasaules organizācijās strādā Latvijas izcelsmes profesionāļi, kuri gatavi dalīties savās zināšanās un pieredzē, lai stiprinātu Latvijas valsts pārvaldi un mūsu valsts tēlu starptautiskajā politiskajā arēnā, kā arī Latvijas sabiedriski politiskajām diskusijām pienest daudzpusīgāku redzējumu arī no Eiropas Savienības un starptautiskā skatpunkta. Viens no kustības #esiLV darbības virzieniem ir apzināt šo milzīgo potenciālu un savest kopā Latvijas un ārvalstu latviešu profesionāļus. Kustība rīko tīklošanās pasākumus gan uzņēmējiem, gan zinātniekiem dažādās valstīs un dažādās nozarēs, kur ne tikai tiek dibināti kontakti un veidota savstarpējā sadarbība, bet arī tiek diskutēts par dažādiem Latvijai aktuāliem jautājumiem – izglītību, uzņēmējdarbības vidi, komunikāciju, starptautisko sakaru veidošanu.



Kustības praktiskais mērķis ir sadarbības veicināšana. "Esošo un topošo diasporas uzņēmēju tīklošanās ir mūsu apjomīgākais pasākums. Jau četras reizes notikušas virtuālās kontaktbiržas, kur pulcējas no vairākiem desmitiem līdz pat pāris simtiem dalībnieku no dažādām pasaules valstīm, kas ir ieinteresēti veidot kontaktus ar citiem uzņēmējiem, lai izveidotu ilgtermiņa sadarbības projektus, izpētītu vai sameklētu noieta tirgu savām precēm vai pakalpojumiem vai atrastu darījumu partnerus, kas vēlas savos veikalos ārzemēs izvietot Latvijā radītu preci," skaidro Pinto.



Otrs ir izglītojošs mērķis – izmantojot digitālā laikmeta priekšrocības, katrā no sesijām dalībniekiem tiek dota iespēja noklausīties lekciju par noderīgām prasmēm un uzklausīt pieredzes un iedvesmas stāstus par to, kā šīs prasmes ir noderējušas savu ideju īstenošanā.



Tiek organizētas arī zinātnieku tīklošanās, kas atklāj, cik daudz un dažādās zinātnes jomās strādā latviešu zinātnieki visā pasaulē. "Viņi apmainās ar pieredzi, kas var palīdzēt veidot zinātnisko karjeru. Šīs sarunas ir noderīgas arī tematiski, lai saprastu, kādas ir Latvijas prioritātes noteiktā jomā un vai šajā jomā ir iespējams atrast partnerus kopīgu projektu, kopīgu grantu pieteikumu rakstīšanai, starptautiskā finansējuma konkursiem," par tīklošanos stāsta Pinto.



Vērtīgs virziens ir arī kustības sadarbība ar LIAA un Ārlietu ministriju, strādājot pie Latvijas valsts tēla veidošanas. "Mēs palīdzam šķetināt to, kā Latviju redz no ārpuses un kā Latvijā paši sevi redzam – savas stiprās un ne tik stiprās puses. Iesaistāmies sarunās ar Latvijas partneriem un uzklausām ārvalstu profesionāļus, lai palīdzētu veidot Latvijas stāstu pasaulē autentisku un mūsdienīgu, parādot, ka Latvija iet kopsolī ar pasaules tendencēm, kas saistītas ar dabas un vides aizsardzību, un to, cik mēs esam gatavi piedalīties pasaules kopējo izaicinājumu risināšanā," skaidro Pinto.