Kas ir patīkamākais, darot šo darbu, kāda ir jūsu motivācija darīt brīvprātīgā darbu?



Ir patīkami palīdzēt, tāpēc esmu šeit. Šī ir arī laba iespēja tikt ārā no mājas, būt cilvēkos. Dzīvoju kopā ar diviem pieaugušiem bērniem un trim mazbērniem, tāpēc man nepieciešams izrauties no mājām, nomainīt vidi. Šeit es esmu aizņemta, varu nedomāt par mājas problēmām.



Esmu pieradusi atrasties cilvēkos, strādāt ar cilvēkiem – savulaik, no 1986. gada, strādāju ādu pieņemšanas punktā Sadzīves pakalpojumu kombinātā. Tas bija fizisks darbs, saistīts ar lielu cilvēku plūsmu. Pēc tam strādāju "Valmieras stikla šķiedrā", kur iedzīvojos arodslimnieka invaliditātē, saņemu arodslimnieka pensiju, tāpēc trīs dienas nedēļā varu pavadīt šeit. Man vajag sabiedrību. Man vajag būt cilvēkos, es neesmu vēl tādā vecumā, lai noņemtos tikai ar mazbērniem un dārza darbiem. Arī to es daru, bet man ar to vien nepietiek.



Vēl arī tas, ka varu būt noderīga. Es redzu, ka cilvēks, saņemot šīs pakas, pasmaida, ir apmierināts, tas ir patīkami. Arī, kad pasaka paldies. Ir bijis arī tā, ka kāds atnes šokolādīti. Ne jau tāpēc es šeit esmu, bet tomēr tas silda – cilvēks, kuram pašam nav, pašam trūkst, novērtē to, ko es daru. Kad zini, ka palīdzi cilvēkiem, kuriem patiešām ir grūti, tā ir ļoti patīkama sajūta. Ir bijis, ka satiec cilvēku, kas nāk pēc palīdzības, veikalā vai uz ielas – viņš pasmaida, pasveicina. Patīkami. Vakarā pirms gulētiešanas ir patīkami pārdomāt dienā padarīto un apjaust to labo darbu, ko daru. Lai arī nogurstu, taču tas ir patīkams nogurums, jo izdarīts liels, labs darbs.