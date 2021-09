Viena no nevaldības organizācijām, kas izmanto "NVO fonda" atbalstu, ir nodibinājums " Latvijas Dabas fonds " (LDF). LDF misija ir Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana, un, lai to īstenotu, fonds darbojas dabas aizsardzības praktiskajā nodrošināšanā un sabiedrības izglītošanā par dabas daudzveidības nozīmi.Kopš 2016. gada LDF saņem "NVO fonda" atbalstu organizācijas jaudas un kapacitātes celšanai, bet šogad tiek īstenots projekts "Dabas interešu aizstāvība Latvijas Dabas fonda darbības ietvaros"."NVO fonda" atbalsts ļāvis aktīvi turpināt LDF līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, piedaloties 10 konsultatīvajās padomēs, sniedzot atzinumus par normatīvajiem aktiem, kā arī aktīvi reaģējot uz iedzīvotāju signāliem par dabas aizsardzības problēmsituācijām. Tāpat projekta laikā tika uzsākta sadarbība ar Rīgas apkaimju biedrībām, iesaistot tās pilsētas pļavu apzināšanā, atjaunošanā un apsaimniekošanā, tādējādi veicinot sociālo atbildību un piederības sajūtu savai kopienai un vienlaikus sniedzot ieguldījumu dabas daudzveidības palielināšanā."Pavasarī Rīgas apkaimju biedrības pieteica 70 teritorijas pļavu ierīkošanai vai apsaimniekošanai. LDF vasaras sezonā ievāca sēklu materiālu, kas rudenī talku laikā, piedaloties vietējiem iedzīvotājiem, tiks iesēts iepriekš sagatavotā augsnē. 12. septembrī notika pirmā šāda veida talka Rīga zoodārzā, kurā piedalījās arī pilsētas mērs Mārtiņš Staķis. Projekta rezultātā Rīgas un Salaspils pašvaldības ieviesušas grozījumus saistošajos noteikumos, pieļaujot tādu apsaimniekošanas veidu, kas atļauj augiem izziedēt, tādējādi veicinot bioloģiskās daudzveidības klātbūtni pilsētā," par aktīvo darbu Rīgas pilsētas pļavās stāsta Latvijas Dabas fonda direktors Ģirts Strazdiņš.Kopumā "NVO fonda" atbalsts nodibinājumam ir ļoti būtisks. ""NVO fonds" ceļ pilsoniskās sabiedrības organizāciju veiktspēju, nodrošina to līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī veicina demokrātijas procesus valstī. Prieks, ka šī instrumenta kapacitāte ar katru gadu palielinās, sniedzot atbalstu arvien lielākam organizāciju skaitam," novērtē Ģirts Strazdiņš.