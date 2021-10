Svētki pašiem un apkārtējiem: mūzika vieno sabiedrību

Viens no saliedētas sabiedrības stūrakmeņiem ir iedzīvotāju savstarpēja uzticēšanās, sadarbība starp dažādām sabiedrības grupām un iekļaujoša vide bez barjerām un stereotipiem. Un ir lieliski, ja to var vairot, darot darbu, kas pašiem sirdij tuvs. Par to, kā, izmantojot radošu pieeju, veicināt jauniešu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, sarunājāmies ar biedrības „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs" pārstāvjiem.