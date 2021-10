Saliedēta un pilsoniski aktīva sabiedrība nodrošina plašu interešu aizstāvību un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. To panākt gan varam tikai mēs visi kopā – mums katram ir pienākums iesaistīties un pilnveidot vidi un sabiedrību, jo tā ir ne tikai politikas veidotāju un pašvaldību atbildība – par to esam atbildīgi mēs paši. Iesaistes veidi lēmumu pieņemšanas procesā var būt dažādi, un dažkārt tā var izpausties pavisam praktiski, piemēram, rūpējoties par pilsētvidi – pamestu ēku sakopšanu un izmantošanu. Tieši šādā virzienā darbojas mūsu sarunas partneri no biedrības "Free Riga".